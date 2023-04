Instagram-profiiliin voi nyt lisätä viisi linkkiä

Meta on tehnyt muutoksen Instagram-profiiliin, joka helpottaa suuresti Instagramin sisällöntuottajia ja muita toimijoita.



Tähän asti profiiliin on voinut kiinnittää vain yhden linkin, jonka myötä useat käyttäjät ovat luottaneet ulkoisiin linkkipalveluihin. Näillä palveluilla yhdestä linkistä saa suurimman hyödyn, kun yhden linkin taakse saa näkymään muut hyödylliset sivut, kuten muiden sosiaalisen median palveluiden linkit.



Nyt tuota on kuitenkin muutettu ja Instagram-profiiliin voi lisätä enintään viisi linkkiä.



Linkkien lisääminen on helppoa.



Niitä voi lisätä menemällä sovelluksen kautta omaa profiiliin, josta tulee klikata 'muokkaa profiilia'. Tämän jälkeen klikkaa kohtaa lisää linkki ja lisää haluamasi linkit profiiliin. Näiden linkkien järjestystä voi vaihtaa.



Jos profiiliin lisää enemmän kuin yhden linkin, ne näkyvät profiilissa muodossa '[ensimmäinen linkki] ja 1 muuta'. Kun tätä klikkaa, avautuu lista kaikista linkeistä.