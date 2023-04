Saman WhatsApp-tilin saa vihdoin useampaan puhelimeen yhtäaikaa

WhatsAppin yksi suurimmista ongelmista on aina ollut sen tiukka kytkös käyttäjänsä puhelinnumeroon. Pikkuhiljaa viestisovellusta on kuitenkin voinut käyttää puhelimen kanssa yhtä aikaa mm. tietokoneella ja tabletilla - mutta ei toisella puhelimella.Nyt tähän tulee vihdoin muutos, sillä WhatsApp on tiedottanut, että jatkossa WhatsAppinvoi lisätä myös toisen puhelimen.Näin ollen voi vaikkapa asentaa "hätävarapuhelimeen" saman WhatsAppin ja viestit pysyvät keskenään ajan tasalla. Myös yrityksissä onnistuu jatkossa saman asiakaspalvelun WhatsApp-numeron käyttäminen useammalla puhelimella yhtä aikaa.Toiminto tulee saataville lähiviikkoina ja toimii täsmälleen kuten tietokoneen linkitys WhatsAppiin. Eli uudessa puhelimessa asennetaan WhatsApp, mutta sille ei annetakaan puhelinnumeroa, vaan valitaan se linkitetyksi laitteeksi. Tällöin uusi puhelin luo QR-koodin, joka luetaan "alkuperäisen" puhelimen WhatsAppilla.Tämän jälkeen kaikki viestit ovat luettavissa molemmilla laitteilla ja viestejä voi myös lähettää kummaltakin puhelimelta - ja ne näkyvät "alkuperäisen" WhatsApp-tilin numerolla.

WhatsApp tukee korkeintaan neljää linkitettyä laitetta yhtäaikaa - alkuperäisen WhatsApp-laitteen lisäksi.