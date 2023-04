Todella tylyä: Aktiivisuusranneke lopetettiin, tuki loppuu jo syksyllä ja muuttaa laitteen paperipainoksi

Verkkokauppajättion yksi jättiyrityksistä, joka on talouden hidastuessa päättänyt karsia rankalla kädellä toimintojaan. Amazonin tapauksessa hurja määrä ei-kriittisiksi katsottuja tuoteryhmiä ja palveluita on saanut tylysti kirveestä.Yksi näistä tuoteryhmistä on Amazonin omistama-tuotemerkki, jonka alla yhtiö on kehittänyt ja valmistanut omia aktiivisuusrannekkeitaan ja muita terveysteknologian tuotteita. Halo-tuotteita oli vielä viikko sitten myynnissä Amazonin oman verkkokaupan kautta ja tuotteita näkyy myynnissä useissa muissa verkkokaupoissa vielä tälläkin hetkellä.Halo-tuotteiden myynti lopetetaan välittömästi, joten Amazon viestinee jälleenmyyjille asiasta piakkoin ja loputkin myynnissä olevat tuotteet katoavat kauppojen hyllyiltä tulevina viikkoina.Ikäväksi käyttäjille tilanne muuttuu siksi, että Amazon lakkauttaa samalla myös Halon käyttämät verkkopalvelut. Käytännössä tuotteet eivät enää välitä tietojaan verkkopalveluun, eikä niitä voi enää seurata oikeastaan mitenkään muuten kuin tuotteen oman näytön kautta.

Lohdutukseksi Amazon on luvannut palauttaa rahat kaikille Halo-tuotteiden ostajille, jotka ovat ostaneet tuotteita 12 viimeisen kuukauden aikana. Sitä aiemmin tuotteita ostaneilla edessä on uuden, korvaavan tuotteen osto.