Googlen tulevan taittuvan puhelimen, Pixel Foldin, ensimmäiset viralliset kuvat vuotivat

Hakujätti Googlelta odotetaan huhujen mukaan piakkoin taittuvaa puhelinta. Kyseinen puhelin on vuotojen perusteella ristitty Pixel Foldiksi ja nyt siitä on tarjolla jo väitetysti virallista kuvamateriaalia.Älypuhelinmaailman luottovuotaja Evan Blass on paljastanut kaksi kuvaa tulevasta Googlen logoa kantavasta laitteesta. Näistä kuvista paljastuu sekä laitteen suljettu ulkoasu kuin miltä sen näyttää avattuna. Kuvat vaikuttavat olevan virallisia pressikuvia, joka nostaa vuodon luotettavuutta.Ensimmäisen kuvan (yllä) mukaan laitteen ulkokuoresta löytyy pitkältä tavallisen älypuhelimen tapainen näyttö ja toiselta puolelta kolmoiskamera. Huhujen mukaan ulkonäytöllä on kokoa 5,8 tuumaa ja kameroista löytyy niin 5x optista zoomia kuin ultralaajakulmaakin.Toisessa kuvassa laitteen sisäinen näyttö näkyy koko komeudessaan. Sillä on tietojen mukaan kokoa 7,6 tuumaa ja resoluutiona oudohko 2208 x 1840. Tämä tarkoittaa 6:5-kuvasuhdetta. Näyttö tarjoaa 380 ppi:n tarkkuuden ja 120 hertsin virkistystaajuuden.

Kuvien lisäksi Blass kertoi laitteen koosta. Kuten kuvista voi havaita, on laite nykykilpailijoita, kuten Samsungin Foldeja, leveämpi. Itseasiassa avattuna se on peräti liki kolme senttiä Fold4:ää leveämpi.Google ei ole vielä vahvistanut laitteen julkistusta, mutta arvioiden mukaan se saatetaan esitellä jo toukokuun Google I/O -tapahtumassa.