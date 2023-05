Näitä puhelimia hankittiin huhtikuussa

Kuun vaihtumisen myötä huhtikuun myydyimpien puhelinten tilastot on julkaistu operaattoreiden, Gigantin ja Veikon Koneen toimesta.Esimerkiksi DNA kertoo, että huhtikuussa älypuhelinkauppa kävi DNA:lla edellisvuotta vilkkaampana. DNA:n myydyimpien puhelinten listalta löytyy tasaisesti neljän suosituimman valmistajan laitteita.Kärjessä DNA:lla on Samsungin Galaxy A53, joka on kärjessä myös Elisalla sekä toisena Veikon Koneen listalla ja Telian kuluttajien ja yritysasiakkaiden listalla. Galaxy A53 oli myös maaliskuun myydyin laite . Sen seuraaja, Galaxy A54, on jo julkaistu ja se on jo myynnissä, mutta aivan kärkisijoille tämä malli ei vielä yllä. Gigantilla tämä on neljäntenä ja Veikon Koneella viidentenä.Totuttuun tapaan myös muut Samsungin edullisemman hintaluokan laitteet menestyivät. Kärjen tuntumasta löytyvät esimerkiksi Galaxy A13 5G ja Galaxy A33 5G.Kuun toiseksi suosituin laite oli iPhone 14, joka otti kärkipaikan Gigantilla ja on toisena DNA:lla.Kolmanneksi suosituimpia olivat OnePlussan puhelimet. Nord CE 2 Lite 5G otti kärkipaikan Veikon Koneella ja kolmannen sijan Elisan listalta. Elisan listalle ylsi myös uudempi Nord CE 3 Lite, sillä Elisa myi tätä laitetta alennetulla hinnalla

DNA:n myydyimmät puhelimet huhtikuu 2023

Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 13 5G Honor Magic 5 Lite 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A13

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille huhtikuu 2023

Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 OnePlus Nord 2T 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 Pro 5G OnePlus 11 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Samsung Galaxy A33 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille huhtikuu 2023

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus Nord 2T 5G OnePlus 11 5G Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition Apple iPhone SE (2022) 5G Apple iPhone 13 mini 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A13

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille huhtikuu 2023

Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G OnePlus 9 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 5G Motorola Moto E20

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille huhtikuu 2023

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A14 LTE Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A23 5G Apple iPhone SE 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A13 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet huhtikuu 2023

Apple iPhone 14 Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A33 Apple iPhone 14 Pro Max OnePlus Nord CE2 lite

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet huhtikuu 2023

OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord 2T 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy Xcover 5 EE Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A34 5G Honor X7a Apple iPhone 14 Pro Max 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet huhtikuu 2023

Samsung Galaxy Watch4 Apple Watch Series 8 GPS Apple Watch SE GPS+Cellular (2. sukupolvi) Samsung Galaxy Watch5 4G Huawei Watch GT 3 Garmin Venu 2 Apple Watch SE GPS (2. sukupolvi) Huawei Watch Fit 2 Huawei Band 7 Amazfit GTS 4 Mini Apple Watch 8 GPS + Cellular Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49mm Samsung Galaxy Watch4 4G Garmin Fenix 7 Samsung Galaxy Watch5

Elisan myydyimmät älykellot huhtikuu 2023

Huawei Band 7 Apple Watch SE 2 Xplora 6 Play Lasten Kellopuhelin Apple Watch S8 4G eSIM Kellopuhelin Xplora Xgo3 Lasten Kellopuhelin Apple Watch SE 2 4G eSIM Kellopuhelin Samsung Galaxy Watch5 eSIM Kellopuhelin Apple Watch S8 Apple Watch Ultra 4G eSIM Kellopuhelin Polar Ignite 3 Spacetalk Adventurer Lasten Kellopuhelin Huawei Watch Gt3 Samsung Galaxy Watch4 eSIM Kellopuhelin Huawei Watch 3 Pro Lte eSIM Kellopuhelin Polar Ignite 2

Huhtikuussa DNA:n listan ensimmäiselle sijalle kipusi Samsung Galaxy Watch4 kannoillaan Applen kestosuosikit Series 8 GPS sekä SE GPS+Cellular -mallit. Kärkikolmikkoa kärkkyivät muun muassa Samsungin Galaxy Watch5 4G - sarja sekä Garmin ja Huawei useammalla eri mallillaan. Lisäksi maaliskuussa ensimmäistä kertaa myydyimpien tuotteiden listalle noussut Amazfit on edelleen sijalla 10.Elisan listan kärjessä on Huawei Band 7, joka on aktiivisuusranneke. Elisa nostaa esille niin sanotut kellopuhelimet eli kellot, jotka tukeva eSIM -toimintoa yhteyksien hoitoon. Tällaisia kelloja löytyy listalta useampi.