Suunnon seikkailijoille sopiva Vertical -urheilukello latautuu auringonvalossa

"Suunto Vertical on niille, jotka pysyvät liikkeessä ja ovat aina valmiita haastamaan itsensä. Kellon kestävä muotoilu, jykevä koko ja kaikkialla maailmassa toimivat offline-maastokartat kertovat kellon käyttäjälle kaiken tarpeellisen", kertoo Suunnon tuotepäällikkö Petri Lehtovirta.

julkaisi kattavilla kartta- ja navigointitoiminnoilla varustetun-urheilukellon, joka on suunnattu seikkailijoille, mutta toimii myös aktiivisen harrastajan ranteessa.Suunto Vertical -kellosta on saatavilla kahdeksan erilaista versiota, joista neljä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (599 €) ja toiset neljä titaanista (799 €).Kalliimman, titaaniversion erikoisuus löytyy latausominaisuudesta, sillä tämä malli latautuu auringonvalossa.





Titaanista valmistetun, auringossa latautuvan Verticalin akku kestää jopa 85 tuntia jatkuvaa harjoittelua äärimmäisen tarkasta sijainnin seurannasta tinkimättä. Suunnon mukaan aurinkoa hyödyntävä latausominaisuus tarjoaa vähintään 30 % lisävirtaa aurinkoisina päivinä.



"Kellon sisältämät uudet yksityiskohtaiset offline-maastokartat täydentävät entisestään Suunto-sovelluksen edistyksellisiä navigointitoimintoja. Kellon käyttäjä voi hyödyntää kartta- ja navigointipalveluita veloituksetta kaikkialla maailmassa. Reittien etsiminen ja suunnittelu on helppoa Suunto-sovelluksen lämpökarttojen, 3D-karttojen ja tienpinnan kuvausten ansiosta, jonka jälkeen valmiin reitin voi synkronoida saumattomasti kellon kanssa", Suunto kertoo tiedotteessaan.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kellon akku kestää jopa 60 tuntia. Tässä mallissa ei siis ole aurinkolatausta.Pidemmän akunkeston tour mode -tila mahdollistaa jopa 500 tuntia jatkuvan harjoittelun seurannan. Päivittäisessä käytössä tour mode -tilassa kello kulkee mukana jopa 60 päivää ilman latausta, titaanista valmistettu versio jopa vuoden.Akunkeston lisäksi kelloissa on panostettu etenkin karttoihin ja navigointiin. Suunto Vertical voi hyödyntää viittä eri satelliittijärjestelmää (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS) ja yhdistää jopa 32 yksittäiseen satelliittiin samanaikaisesti.





Kummassakin mallissa on 1,4-tuumainen matriisinäyttö, jonka päällä on safiirilasia. Terästä käyttämä malli painaa 86 grammaa ja titaaniversio 74 grammaa. Päivittäiseen aktiivisuuden seurantaan löytyy muun muassa askeleet, syke, uni, kalorit ja stressi. Tarjolla on 97 erilaista urheilutilaa.





Suunto Vertical on nyt tilattavissa ennakkoon. Kello tulee myyntiin Suunnon verkkokauppaan ja jälleenmyyjille 16. toukokuuta alkaen.