Google julkisti taittuvanäyttöisen Pixel Foldin - tällainen se on ja näin hurja sen hintalappu on

Taittuvanäyttöisten puhelinten markkina on käytännössä Samsungin omin käsin luoma kännyköiden markkinasegmentti. Korealaisjätti hioi tekniikkaa vuosien ajan, kunnes lopulta sen tuotevalikoima alkoi kiinnostamaan myös kuluttajia. Samsungin raivattua tietä, perässä seurasivat viime vuosina myös kiinalaiset puhelinvalmistajat kuten Xiaomi Oppo - ja huhujen mukaan lähiaikoina myös OnePlus Mutta taittuvanäyttöisten puhelinten kehityksessä on aina ollut olemassa riski siitä, että niiden sovellustuki jää torsoksi, mikäli Android-kehittäjät eivät innostu suhteellisen pienelle asiakaskunnalle suunnatusta erikoisuudesta. Tähän samaan ongelmaanhan on törmätty Android-tablettien kanssa, joissa prosentin murto-osa sovelluksista osaa oikeasti tukea tablettien suurempaa näyttöä järkevästi.

On siis odotettu sitä, että Androidin omistajatekisi jotain.Näin tapahtuikin. Hetki sitten Google julkisti vihdoin kauan huhutun-puhelimen, joka saapuu kisaamaan taittuvanäyttöisten kännyköide herruudesta Samsungia vastaan. Samalla uutuus on myös hyväksi Samsungille ja muille valmistajille, koska tämä tarkoittanee sitä, että Androidia kehitetään päättäväisesti tukemaan myös taittuvanäyttöisiä kännyköitä.Millainen uutuus sitten teknisesti on?Puhelin käyttää Googlen omaa Tensor-piirisarjaa, kuten aiemmatkin Pixel-sarjan puhelimet. Se on nimenomaan täydeltä leveydeltään isoksi taittuva puhelin - ei siis pikkuruinen simpukkapuhelin, kuten vaikkapa Samsung Galaxy Z Flip 4 Puhelimen "etukannen" pienempi näyttö on kooltaan 5,8 tuumaa ja sen resoluutio on 2092 x 1080 pikseliä. Mutta puhelimen taitoksen sisäpuolelta esiin aukeava isompi näyttö onkin sitten selkeästi isompi, enemmän neliön muotoon asettuva 7,6 tuumainen näyttö. Avautuvan, isomman näytön tarkkuus on 2208 x 1840 pikseliä.Kameroita puhelimesta löytyy NN kappaletta ja Googlen mukaan niihin on jälleen panostettu paljon - nimenomaan ohjelmallisesti. Aiemmissakin Pixel-sarjan puhelimissa megapikseleiden määrä on ollut epäoleellinen tekijä ja kuvien laatu on puristettu erinomaiselle tasolle juurikin ohjelmallisen taikuuden avulla. Kameroita on kaikenkaikkiaan viisi: kolme takakameraa ja yksi selfie-kamera kummassakin näytössä.Mikään pieni ja siro puhelin ei kyseessä ole, sillä painoa on hulppeat 283 grammaa, eli puolentoista nykyaikaisen huippu-Androidin verran.Pixel Fold tulee myyntiin ainoastaan Yhdysvalloissa, Briteissä, Japanissa ja Saksassa. Saksassa hinta 256 gigatavun versiolle on silmiäkirvelevä 1899 euroa. Puhelimen toimitukset alkavat kesäkuussa.