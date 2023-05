Huawein kuulokkeet sisältävä älykello saapui myyntiin Suomessa

julkisti jo viime vuoden puolella-älykellon, joka yhdistää samaan pakettiin älykellon ja langattomat nappikuulokkeet.Nyt Watch Buds saapuu kauppoihin myös Suomessa. Laite tulee saataville 15. toukokuuta alkaen suositushintaan 499 euroa.Watch Buds -kellossa on 1,43-tuumainen AMOLED-värinäyttö 466 x 466 pikselin tarkkuudella.Kellon näyttöosa ponnahtaa auki yhdellä painalluksella, ja näytön toiselta puolelta löytyy kaksi magneettisesti kiinnitettyä nappikuuloketta.Kuulokkeet ovat muodoltaan identtisiä ja käyttäjä voi sekä pukea että asettaa ne kellon sisään kummin päin tahansa. Mukautuvan tunnistusteknologiansa ansiosta kuulokkeet korjaavat automaattisesti vasemman ja oikean äänikanavan kohdalleen sen mukaan, kummin päin ne on korviin asetettu. Kuulokkeissa on aktiivinen melunvaimennus.

Itse kello tarjoaa tuttuja ominaisuuksia. Kello seuraa veren happipitoisuutta, sykettä, unta ja muuta. Lisäksi kellossa on 80 harjoittelutilaa, joihin lukeutuu 10 ammattimaista urheilutilaa, kuten juoksu, kävely, pyöräily, naruhyppely, elliptinen kuntolaite, soutulaite ja vapaa harjoittelu.Akunkesto yltää yhdellä latauksella tyypillisellä käytöllä kolmeen vuorokauteen ja kuulokkeiden akunkesto on kolme tuntia.