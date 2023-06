iPhonen surullisenhirveä näppäimistö päivittyy vihdoin - tekoäly oppii sanat, joita käytät

iPhonen ennakoiva tekstinsyöttö ryhtyy käyttämään tekoälyä

Maailmassa on harvoja pysyvästi hirveitä asioita, mutta iPhonen ennakoiva tekstinsyöttö on kehnoudessaan ollut legendaarinen. Sen tapa suositella täysin vääriä sanoja vuodesta toiseen, oppimatta yhtään mitään, on ollut loistava esimerkki siitä, miten edes teknologiajätti ei aina välttämättä ymmärrä asiakkaittensa tarpeita.



Toki, jopa iPhonen näppäimistön on voinut vaihtaa parempaan, kuten vaikkapa SwiftKey'hyn, joka on osannut opetella käyttäjänsä sanavarastoa ja muokata suosituksiaan ajan kanssa askel askeleelta paremmaksi.



Mutta nyt Applekin on vihdoin tehnyt jotain asialle: uudessa iOS 17 -käyttöjärjestelmässä iPhonen näppäimistön ennakoiva tekstinsyöttö siirtyy käyttämään oppivaa tekoälyä. Eli uudistuksen myötä iPhonen näppäimistö vihdoin mukautuu tyyliin ja sanoihin, joita käyttäjä oikeastikin käyttää. Ja kyllä, Applen mukaan se suostuu oppimaan myös kirosanoja.

