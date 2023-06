Elisan 5G Premium -liittymä tarjoaa 60 euron kuukausimaksulla parhaan mahdollisen nopeuden

on tuonut saataville Elisa 5G Premium -puhelinliittymän. Se on Elisan mukaan operaattorin aina nopein liittymä.Elisa 5G Premium maksaa hulppeat 60 euroa kuukaudessa.Elisa kertoo , että Premium-liittymän maksiminopeutta ei ole rajoitettu, vaan sillä saa aina parhaan verkossa saatavilla olevan nopeuden. Tällä hetkellä saatavilla oleva maksiminopeus Elisan 5G-verkossa on 1,2 Gbit/s, mutta tulevaisuudessa liittymällä pitäisi yltää vieläkin parempaan nopeuteen.Liittymä tarjoaa rajaton nettiä Pohjolassa ja Baltiassa. Muissa EU- ja ETA-maissa voi käyttää jopa 100 Gt/kk dataa ilman lisämaksua.Toiseksi kallein Elisa Rajaton 5G 1000M -liittymä yltää jopa 1000 Mbit/s nopeuteen Pohjolassa ja Baltiassa. Tässä liittymässä on 45 gigatavun datapaketti muissa EU- ja ETA-maissa.