Taittuvanäyttöisen Motorola Razr 40 -puhelimen ennakkomyynti alkoi

on tuonut Suomessa ennakkomyyntiin taittuvanäyttöisen Razr 40 -puhelimen. Aiemmin saataville tuli Razr 40 Ultra Razr 40 maksaa Suomessa 899 euroa ja sen toimitukset aloitetaan myöhemmin heinäkuun aikana. Ultra-versio puolestaan maksaa 1199 euroa. Muista vaihtoehdoista Samsungin Galaxy Z Flip 4:sta myydään nykyään jopa alle 700 euron Taittuvaa muotoa hyödyntävä päänäyttö on kooltaan 6,9-tuumainen. Siinä on Full HD+ -tarkkuus, 144 hertsin virkistystaajuus ja 1400 nitin kirkkaus.Razr 40:n ja Razr 40 Ultran merkittävin ero on kansinäyttö. Ultrassa on iso näyttö, jossa voi monipuolisesta käyttää sovelluksia. Razr 40:ssa on vain 1,5-tuumainen kansinäyttö, josta voi esimerkiksi tarkistaa ilmoitukset ja sään.Takana on 64 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Oman naaman kuvaus onnistuu 32 megapikselin etukameralla.

Tehoista Razr 40:ssä vastaa Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua käyttömuistia. Sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua.Laitteessa on 4200 mAh akku, jota voi ladata 30 watin teholla langallisesti tai 5 watin teholla langattomasti.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja luvassa on ainakin kaksi suurempaa päivitystä