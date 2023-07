HONOR 90 tarjoaa 549 eurolla 200 megapikselin pääkameran ja nelikaarevan näytön

"Me HONORilla pyrimme antamaan kuluttajille ympäri maailman johtavaa teknologiaa, jonka avulla pystymme ikuistamaan tärkeitä hetkiä." kertoo George Zhao, HONOR Device Co, Ltd:n toimitusjohtaja. "HONOR 90 -sarja ilahduttaa kuluttajia maailmanlaajuisesti poikkeuksellisella käyttökokemuksellaan. Puhelin on suunniteltu erityisesti älykästä ja luotettavaa kumppania etsivien sisällöntuottajien tarpeisiin. HONOR 90 -älypuhelimessa yhdistyy ihmiskeskeinen näyttöratkaisu, innovatiivinen kamera ja MagicOS:n nopea suorituskyky."

esitteli tänään Euroopan markkinoille HONOR 90 - ja HONOR 90 Lite -puhelinmallit.HONOR 90 -älypuhelimessa on 200 megapikselin pääkamera ja 'alan johtava' nelikaareva näyttö. Lite puolestaan sijoittuu isovelimallinsa alapuolelle sisältäen muun muassa 100 megapikselin pääkameran.





HONOR 90:ssä on panostettu muun muassa pääkameraan ja näyttöön.



"200 megapikselin pääkamera tukee usean kehyksen fuusiota, kohinanvaimennusalgoritmia ja pikselien yhdistämistä valonsieppaussuorituskyvyn saavuttamiseksi. Tämä vastaa 2,24 μm:n pikseleitä (16-in-1). Kameralla voi ottaa erinomaisia HDR-valokuvia, jotka pysyvät yksityiskohtaisina ja kirkkaina jopa heikossa valaistuksessa", kertoo HONOR pääkamerasta.

Koneen takana on 200 megapikselin pääkamera, jossa on 1/1,4 tuuman kenno ja f/1.9-aukko. Optista kuvanvakainta pääkamerassa ei ole.





Muut kamerat ovat 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2), jolla saa otettua myös makrokuvia, 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4) ja 50 megapikselin etukamera.



6,7 tuuman nelikaarevalla näytöllä varusteltu HONOR 90 tukee 2664 x 1200 -resoluutiota, 100 % DCI-P3-väriavaruutta ja 1,07 miljardia väriä. Virkistystaajuus on 120 hertsiä ja kirkkaus jopa 1600 nitiä.







Näyttö on myös varustettu silmien mukavuusominaisuuksilla, jotka ovat HONORin mukaan alan johtavaa teknologiaa.



Laite on saanut TÜV Rheinland Flicker Free -sertifikaatin ja näytössä on alan korkein Pulse Width Modulation (PWM) himmennystaajuus, jopa 3840 Hz, mikä minimoi tehokkaasti käyttäjien silmiin kohdistuvaa rasitusta näytön ollessa asetettu alhaiselle kirkkaustasolle. Näytössä on myös dynaaminen himmennys, joka simuloi luonnonvaloa silmien väsymisen lievittämiseksi.



Laitteella on paksuutta 7,8 millimetriä ja painoa 183 grammaa. IP-luokitusta laitteelle ei ole hankittu. Värivaihtoehdot ovat Midnight Black (musta), Emerald Green (vihreä) ja Diamond Silver (hopea).



Sisällä on keskitason Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition -piirisarja, jossa on 20 prosenttia parempi grafiikkasuoritin ja 30 prosenttia parempi tekoälyn suorituskyky verrattuna edeltäjäänsä. Piirin parina on 8/12 gigatavua RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on tarjolla 256/512 gigatavun verran.







Virtaa antaa koko päivän tarpeisiin 5000 mAh akku. Se tukee 66 watin HONOR SuperCharge -latausta, joka tuottaa 15 minuutin latauksella 45 prosenttia virtaa akkuun.



Laite pohjautuu Android 13 -versioon, jonka päällä toimii HONOR MagicOS 7.1. HONOR lupaa laitteelle kaksi suurempaa päivitystä (Android 14 ja Android 15) sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä. Kyseessä on hyvä lupaus, mutta ei missään tapauksessa paras mahdollinen.



HONOR 90 on saatavilla 17. heinäkuuta. 8+256 gigatavun malli maksaa 549 euroa ja 12+512 gigatavun malli 599 euroa.







HONOR 90 Lite

HONOR esitteli myös 10. heinäkuuta markkinoille saapuvan HONOR 90 Lite -mallin, joka maksaa 299 euroa 8+256 gigatavun mallin osalta.Tässä 179 gramman laitteessa on muun muassa 6,7-tuumainen LTPS LCD Full HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 6020 5G -piiri, 100 megapikselin pääkamera (f/1.9), 4500 mAh akku ja Android 13 -versioon perustuva MagicOS 7.1 -käyttöjärjestelmä.