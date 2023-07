YouTube Premium -käyttäjille uusi testi: Näytön lukitus estää kosketussyötön videon katselun aikana

Maksullisen-tilauksen jäsenet pääsevät tasaisin väliajoin testailemaan ensimmäisenä ominaisuuksia, jotka mahdollisesti myöhemmin tulevat myös muiden käyttäjien käytettäväksi.Nyt YouTube on aloittanut uuden testin: Näytön lukitus.Kyseessä on vain Android- ja iOS-laitteilla toimiva ominaisuus. Näytön lukitus -ominaisuus nimensä mukaisesti lukitsee näytön videon katselun aikana eli tällöin käyttäjä ei voi vahingossa käyttää YouTuben eleitä esimerkiksi videon kelaamiseen eteenpäin.Käyttöä varten ominaisuus tulee ottaa käyttöön tämän sivun kautta tai mobiilisovelluksen Premiumin edut -kohdan kautta.

Kun sen on ottanut käyttöön, videon katselun aikana tulee klikata vasemmasta yläreunasta rataskuvaketta ja valita Lukitusnäyttö. Lukituksen saa avattua näpäyttämällä näytöllä näkyvää kohtaa, jossa lukee "Avaa napauttamalla".Näytön lukitus on saatavilla Premium-käyttäjille 30. heinäkuuta asti, jonka jälkeen se tulee mahdollisesti saataville myös ilmaiskäyttäjille.Näytön lukitus ei ole ainoa YouTuben testissä oleva ominaisuus. Hiljattain kävi ilmi, että YouTube testaa mainosestäjiä vastaan sääntöä, jossa videotoistin estetään kolmen kerran jälkeen, jos mainosten esto on käytössä . Mainoksista pääsee laillisesti eroon maksullisella Premium-tilauksella.