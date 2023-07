Nothing Phone (2) tuo mukanaan paremman suorituskyvyn ja näytön - hinta alkaa 679 eurosta

Takakannen valaistus

toinen puhelin elihyödyntää ensimmäisen mallin tapaisesti erikoisempaa valoilla ja läpinäkyvällä varustettua takakantta, mutta monin paikoin uusi laite tarjoaa parempia ominaisuuksia.Nothing mukaan ulkonäköä ei pahemmin muutettu toisen puhelimen kohdalla, sillä yhtiö haluaa, että puhelimen tunnistettavuus säilyy paremmin. Ulkoisesti laite on lasia ja alumiinia. Sisältä laite on kuitenkin saanut uudistusta, mutta tämä näkyy ja tuntuu myös hinnassa.Vaihtoehtoja on kolme: 8+128 gigatavua, 12+256 gigatavua ja 12+512 gigatavua. Ensimmäinen vaihtoehto maksaa 679 euroa, toinen 729 euroa ja kolmas 849 euroa. Ensimmäisen puhelimen kohdalla hinnat alkoivat 499 eurosta.Ennakkomyynti alkaa 11. heinäkuuta ja varsinainen myynti 21. heinäkuuta. Suomessa laitetta saa ostettua etukäteen Elisan kautta.Nopeasti vilkaistuna uuden mallin takaosan toteutus näyttää identtiseltä ensimmäisen mallin kanssa, mutta muutoksia on kuitenkin tehty valaistuksen kanssa.Takaosa on edelleen läpinäkyvä ja esillä on muutamia puhelimen komponentteja.

Päivittynyt tekniikka

Hyvä päivitystuki

Phone (1):n valaistuksen Glyph-järjestelmässä on viisi LED-nauhaa, mutta Phone (2):ssa niitä on 11. LEDit ovat edelleen vain valkoisia eli väriä ei voi muuttaa.Valaistusalueita uudessa mallissa on 33 kappaletta, kun ensimmäisessä niitä on vain 12 kappaletta.Tämä tarkoittaa, että valaistuksen kanssa voi tehdä hieman enemmän. Langattoman latauksen mahdollistavan kelan ympärillä olevien LED-nauhojen ylintä nauhaa voi nyt käyttää edistyspalkkina.Tässä kohdassa valojen avulla esimerkiksi näkyy, kun käyttäjä muuttaa puhelimen äänenvoimakkuutta tai ajastimen kohdalla palkissa näkyvät valot vähenevät, kun aika vähenee. Myös kolmannen osapuolen sovellukset voivat halutessaan käyttää järjestelmää erilaisiin edistyspalkkia vaativiin toimintoihin.Teknisesti Phone (2):n merkittävin päivitys paremman piirin käyttäminen.Nothingin ensimmäinen laite sisältää keskitason Snapdragon 778G+ -piirin, kun taas uudessa mallissa vuoden 2022 Snapdragon 8+ Gen 1 -tehopiiri. Nothingin mukaan suorituskyky on kokonaisuudessaan parantunut 80 prosentilla ensimmäiseen malliin verratessa.RAM-muistia on 8 tai 12 gigatavua, kun taas sisäistä tallennustilaa on tarjolla 128, 256 tai 512 gigatavua.Näytön osalta koko on kasvanut 6,5 tuumasta 6,7 tuumaan ja samalla akun kapasiteetti nousi 4500 mAh:sta 4700 mAh:iin.Näytössä on LTPO-teknologia, jonka avulla virkistystaajuus vaihtelee 1-120 hertsin välillä ja näin virrankulutus pienenee. Tarkkuus on Full HD+ -tasoa ja kirkkaus yltää 1600 nitiin.Näytön etukamera on sijoitettu näytön yläreunaan keskelle. Ensimmäisessä mallissa etukamera on vasemmassa reunassa. Etukameran tarkkuus on 32 megapikseliä.Puhelin tukee 45 watin latausta langallisesti. Laitteen mukana toimitetaan kummankin pään USB-C-liitännän kohdasta läpinäkyvä latauskaapeli, mutta itse laturia pakkauksesta ei löydy. Tuettuna on myös langaton lataus edeltäjän tapaisesti.Vaikka näyttö ja akku ovat suurempia, Nothing kertoo uuden mallin hiilijalanjäljen olevan ensimmäistä mallia pienempi. Phone (2):ssa käytetään enemmän kierrätysmateriaaleja.Pääkamerana toimii 50 megapikselin Sony IMX890 -sensori, jossa on f1.88-aukko ja optinen kuvanvakain (OIS). Toinen kamera on 114 asteen näkökentällä varustettu 50 megapikselin ultralaajakulma. Muita takakameroita laitteessa ei ole. Videokuvaus onnistuu 4k 60 fps -tasolla.Päivitystuki nousee nykyään yhä tärkeämmäksi ominaisuudeksi ja tavaksi erottua markkinoilla. Nothingin kohdalla päivitystuki on hyvää tasoa, mutta ei ihan parasta mahdollista, sillä Android-maailmassa Samsung pitää ykköspaikkaa. Nothing tarjoaa Phone (2):lle kolmen vuoden ajan Android-päivityksiä ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.Phone (2) saapuu markkinoille Android 13 -versiolla eli aikanaan laitteen pitäisi saada Android 16 -versio.Phone (1):lle Nothing lupasi saman päivitystuen eli tämän laitteen pitäisi saada Android 15 -versio.Nothing hyödyntää Android 13 -version päällä omaa Nothing OS 2.0 -käyttöliittymää, joka tuo mukanaan lisää Nothingin elementtejä käyttöliittymään. Käyttöliittymässä hyödynnetään paljon pyöreitä muotoja ja mustavalkoisia värejä.Myös Phone (1) saa saman käyttöliittymän päivityksenä elokuun lopulla.