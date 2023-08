Instagram ja Facebook toimivat nyt hyvin Galaxy Z Foldin isolla näytöllä

Isolla näytöllä navigointipalkki on pystysuuntainen

Isoja taittuvanäyttöisiä puhelimia on ollut markkinoilla jo muutaman vuoden ajan, mutta suurin osa sovelluksista on toiminut huonosti näillä suurilla näytöillä.Sovelluksista etenkinon aiheuttanut närää, sillä se on toiminut todella huonosti suurilla näytöillä.Nyt asiaan on tullut muutos, ainakin Samsungin osalta. Samsungin taittuvanäyttöisillä Galaxy Z Fold -laitteilla Instagram toimii huomattavasti paremmin kuin aiemmin. 9to5Googlen mukaan muiden valmistajien isoilla näytöillä sovellus ei toistaiseksi ole saanut optimoitua käyttöliittymää.Itsellä on parhaillaan testikäytössä uusi Galaxy Z Fold5 , jolla optimoitu versio on käytössä. Samaisen valmistajan Galaxy Tab S9 Ultra -tabletilla käyttöliittymä ei puolestaan ole käytettävissä.Isolla taittuvalla näytöllä Instagram näyttää navigointipalkin pystysuuntaisesti vasemmalla reunalla, kun tavallisilla näytöillä se sijaitsee alareunassa. Palkissa näkyvät kaikki painikkeet eli myös ilmoitukset ja yksityisviestit, jotka normaalisti sijaitsevat oikeassa yläkulmassa.Taittuvanäyttöisellä laitteella tarinat sijaitsevat ihan yläreunassa ja pystysuuntaiset tarinat näkyvät nyt isolla laitteella oikein, sillä kummallekin puolelle jätetään mustaa reunaa.

Myös Facebookissa navigointipalkki on pystysuuntainen vasemmassa reunassa

Tavallisella puhelimella Instagram näyttää vasemmassa yläreunassa "Sinulle" -painikkeen, jota klikkaamalla voi vaihtaa kronologiseen syötteeseen, mutta tuota vaihtoehtoa ei enää ole isolle näytölle optimoidulla versiolla.Sovellus käyttää esimerkiksi Fold5:n kansinäytöllä tavallisen puhelimen käyttöliittymää ja avattaessa isolle näytölle käyttöliittymä vaihtuu suurelle näytölle optimoituun versioon. Optimoitu versio ei kuitenkaan edelleenkään tuo vaakasuuntaista käyttö eli sovellus pysyy pystysuuntaisena koko ajan.Metan sovelluksista myös Facebook on saanut optimoidun version. Myös tässä käytetään pystysuuntaista navigointipalkkia.