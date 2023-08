WhatsAppissa voi nyt jakaa näytön videopuheluiden aikana

Suosittu pikaviestintäpalveluon saanut uuden ominaisuuden videopuheluihin.Palvelua läheisesti seuraava WABetaInfo -sivusto kertoi toukokuussa , että WhatsAppin beetaversioon Androidilla lisättiin mahdollisuus jakaa näytön sisältö videopuhelun aikana.Nyt tämä ominaisuus on jättänyt beetavaiheen taakseen ja jakamista voivat hyödyntää kaikki käyttäjät. Ominaisuuden saapumisesta kertoi Metan toimitusjohtajaFacebook-julkaisun muodossa WhatsAppissa näytön jakaminen videopuhelun aikana tapahtuu klikkaamalla navigointipalkista löytyvää jakopainiketta. Tämän jälkeen tulee vielä hyväksyä jaon aloittaminen.Näytön jaon aikana keskustelukumppani näkee saman sisällön kuin jakaja itse. Jakaja voi valita jaettavaksi koko näytön, tietyn sovelluksen tai esimerkiksi kuvia ja dokumentteja.

Samalla WhatsApp on tuonut videopuheluihin mahdollisuuden tehdä niitä laitteen ollessa vaakatilassa. Tämä esimerkiksi helpottaa näytön jakamista, sillä jaettu näyttökuva näkyy siten suurempana ruudulla.Esimerkiksi TechCrunch kertoo , että näytön jakaminen saapuu nyt Android-, iOS- ja Windows-laitteille. Kaikilla ominaisuus ei välttämättä näy heti. Itsellä ominaisuus on jo käytettävissä Androidilla.WhatsApp on viime aikoina panostanut enemmän videoon. Hiljattain palveluun tuli mahdollisuus lähettää kavereille lyhyitä videoviestejä