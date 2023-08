Google Kuvat saa uuden Muistot-näkymän ja painikkeen navigointipalkkiin

saa uuden tavan muistella otettuja kuvia ja videoita, Google kertoo The Keywordin kirjoituksessa Uusi Muistot-näkymä on Googlen mukaan uusi muistojen koti. Uusi Muistot-näkymä on automaattisesti kuratoitu ja järjestetty tekoälyn avulla. Muistot-näkymässä on uusi aikajana muistoille, jota voi rullata alaspäin.Muistot on nyt myös aiempaa helpommin löydettävissä, sillä alareunassa oleskeleva navigointipalkki saa muistoja varten oman painikkeen.Uudistus tulee nyt käyttöön Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti seuraavien kuukausien aikana.Tekoäly niputtaa automaattisesti esimerkiksi yhden reissun kuvat muistoksi, mutta omia muistoja voi myös luoda manuaalisesti. Google myös testaa tekoälyä hyödyntävää ominaisuutta, joka antaa muistolle nimen kuvien perusteella.

Lisäksi muistojen jakaminen helpottuu. Käyttäjä voi kutsua muita henkilöitä tiettyyn muistoon mukaan ja kaikki voivat lisätä siihen kuvia ja videoita. Jos joku muu jakaa sinulle muiston, sen voi tallentaa Muistot-näkymään, jotta siihen voi palata myöhemmin.Myöhemmin jakamiseen on luvassa toiminto, jonka avulla muistoja voi helposti jakaa videoina esimerkiksi sosiaaliseen mediaa.