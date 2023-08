Opera-selaimen ChatGPT-tekoälychatti toimii nyt myös iOS:llä

-selain on ollut aktiivinen tekoälyn suhteen. Ensimmäiset tekoälyä hyödyntävät ominaisuudet tuotiin tietokoneiden selaimeen puolisen vuotta sitten ja kesäkuussa Opera toi saataville Opera One -selaimen, jossa tekoäly on vahvasti läsnä.Opera One -selaimen mukana esiteltiin Aria-tekoälychatti, joka pohjautuu ChatGPT:hen, mutta eroaa tavallista ChatGPT:stä, sillä Aria osaa tarjota tuoretta tietoa netin avulla. ChatGPT:n tiedot normaalisti rajoittuvat vuodelle 2021.Opera Onen lisäksi Ariaa on pystynyt hyödyntämään Operan Android-versiossa, mutta nyt Opera tiedottaa , että samainen chatti on tuotu osaksi myös selaimen iOS-versiota eli Aria on nyt käytettävissä kaikilla alustoilla.Aria on käytettävissä ilmaiseksi, mutta vaatii Opera-tiliä. Aria osaa esimerkiksi vastata kysymyksiin, tuottaa tekstiä ja koodia. Sen käyttäminen onnistuu mobiiliselaimella päävalikon kautta.

Hiljattain OpenAI:n oma ChatGPT-sovellus tuli saataville mobiiliin. Toukokuun lopulla se tuli saataville iOS:lle ja Androidille se saapui heinäkuun lopulla