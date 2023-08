Coros julkaisi kevyen Pace 3 -urheilukellon aiempaa paremmalla paikannuksella

on päivittänyt IFA 2023 -tapahtuman alla Pace-mallistoaan. Uusi Pace 3 toimii seuraajana kolme vuotta sitten julkistetulle Pace 2 -kellolle.Pace 3 -urheilukello maksaa Suomessa 249 euroa. Se on parhaillaan ennakkomyynnissä ja toimitukset aloitetaan lokakuussa.Pace 3 -kellossa on 1,2-tuumainen MIP-kosketusnäyttö 240 x 240 pikselin tarkkuudella. Näyttöä suojaa lasi, mutta muuten kello on muovimateriaalia.Kyseessä on hyvin kevyt kello, sillä silikonihihnan kanssa painoa on 39 grammaa ja nylonhihnan kanssa vain 30 grammaa. Vertailun vuoksi esimerkiksi 47 millimetrin Galaxy Watch6 Classic painaa noin 60 grammaa.Pace 3 tarjoaa nyt aiempaa tarkempaa paikannusta. Kellossa on uusi sateliittipiirisarja valinnaisella kaksoistaajuudella. Tarkemman paikannuksen ansiosta kello sopii käytettäväksi esimerkiksi kaupunkeihin korkeiden rakennusten sekaan.

Kellossa on 236 mAh akku ja valmistaja lupaa jopa 24 vuorokauden akunkeston. Paikannus tosin kuluttaa akkua selvästi. GPS- ja QZSS-paikannusten kanssa virtaa riittää 38 tunniksi. Kaikkien paikannusjärjestelmien ollessa käytössä virtaa riittää 25 tunniksi ja kaikkien viiden järjestelmän ollessa käytössä kaksoistaajuudella virtaa riittää 15 tunniksi.Valmistajan mukaan edeltäjään verratessa paikannuksen kanssa virtaa riittää 8 tunniksi enemmän. Täyteen kello latautuu noin kahdessa tunnissa.Pace 3:n mittaa sykettä, happisaturaatiota ja unta. Urheiluun on tarjolla runsaasti erilaisia tiloja ja kellon mukana saa koko CorosTraining Solutions -palvelun ilman lisäkustannuksia. Sen kautta voi ladata ilmaisia harjoitussuunnitelmia ja treeniohjelmia esimerkiksi juoksemisen tueksi.