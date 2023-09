Withingsin ScanWatch 2 -hybridiälykello seuraa tarkasti kehon lämpötilaa kahden anturin avulla

ScanWatch 2

Digitaalisia terveysratkaisuja kehittäväesitteli kaksi uutta älykellomallia, ScanWatch 2 ja ScanWatch Light. Näistä ensimmäinen on Withingsin hybridiälykellojen lippulaivatuote terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja jälkimmäinen edullisempi hybridiälykello, joka tarjoaa tiettyjä perusjuttuja päivittäiseen seurantaan.ScanWatch 2 on siis Withingsin huippumalli, joka seuraa terveyttä jatkuvasti.Withingsin kello eroaa muista kelloista etenkin lämpötilan mittauksen osalta, sillä tässä kellossa lämpötilaa seurataan kahden anturin avulla.Withingsin uudenlainen ratkaisu kehon lämpötilan seurantaan on TempTech24/7 module.Tekniikassa yhdistyvät pieni lämpövuoanturi (joka mittaa energian siirtymistä) ja erittäin tarkka lämpöanturi (joka mittaa ympäristön ja ihon lämpötilaa) sekä sykemittari ja kiihtyvyysmittarin syötön kalibrointi, jotka tarjoavat luokkansa parhaan ratkaisun kehon lämmönvaihtelujen arviointiin.ScanWatch 2 pystyy tunnistamaan päivän ja yön aikana tapahtuvat kehon peruslämpötilan vaihtelut, jotka voivat kertoa alkavasta sairaudesta tai muusta terveydentilan muutoksesta. Lisäksi älykello tukee käyttäjän kykyä hallita urheilusuoritusta ja siitä palautumista lämpötilan vaihteluvälejä seuraamalla.

ScanWatch Light

Naisille on tarjolla tarkka kuukautiskierron seuranta. Kierrosta on mahdollista kirjata muun muassa oireet sekä vuodon ja kierron päivät, minkä lisäksi käyttäjät voivat lisätä tietoa mielialoistaan ja tuntemuksistaan ja nähdä kierron kulloisenkin vaiheen.Tietojen pohjalta uuden ScanWatch-malliston kellot ennakoivat tulevien kuukautisten ajankohdan, mikä auttaa suunnittelemaan kierron mukaisia rutiineja ja optimoimaan uneen, toimintaan ja ravintoon liittyviä tarpeita koko kuukauden ajan.ScanWatch 2 sisältää EKG-toiminnon, joka seuraa sydämen epäsäännöllistä sykettä eteisvärinä varalta, ja mittaa happisaturaatiotason ranteesta.Kellon uusi MultiWave PPG Sensori tarjoaa 4 aallonpituutta ja 16 PPG-kanavaa. Nämä tuottavat aiempaa parempaa tarkkuutta sykkeen mittaamiseen ja erilaisiin verenkiertoon liittyviin mittauksiin.High Dynamic Range Accelerometer -kiihtyvyysmittari sisältää uusia suunta-antureita, jotka mahdollistavat erilaisten aktiviteettien havaitsemisen ja automaattisen seurannan ja auttavat tunnistamaan aiempaa useampia urheilulajeja automaattisesti.Tarjolla on yli 40:n aktiviteetin automaattinen tunnistus.Miinuksena voidaan kuitenkin mainita sisäisen paikannuksen puute eli GPS-paikannusta varten puhelin tulee olla mukana lenkillä.ScanWatch 2:sta löytyy vaihtoehtona koot 42 mm ja 38 mm . Hybridiälykellossa on pieni OLED-näyttö älyllisiin toimintoihin, mutta muuten kello näyttää ja toimii kuten tavallinen kello. Kyljessä on rulla, jolla toimintoja hoidetaan.Kotelo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja näytön päällä on safiirilasia. Myös rulla on ruostumatonta terästä. Kellossa on valmistajan oma HealthSense-käyttöjärjestelmä, joka on aiempaa älykkäämpi, sillä kello tunnistaa nyt, milloin kelloa ei käytetä eikä seurantaa näin ollen tarvita. Tämä pidentää akunkestoa, jonka muutenkin luvataan olevan 30 päivää.ScanWatch 2 (38 & 42 mm) on nyt mahdollista tilata ennakkoon osoitteessa Withings.com hintaan 349,95 euroa.Valittavina hopeanmusta (42 mm), hopeanvalkoinen (38 mm), hopeanmusta (38 mm) sekä ruusukullan ja hiekan värinen (38 mm) kellotaulu ja myöhemmin myös hopeanvalkoinen (42 mm) sekä ruusukullan ja sinisen värinen kellotaulu (38 mm).Varsinainen myynti alkaa lokakuussa. ScanWatch Light on edullisempi ratkaisu.ScanWatch Light -älykellon koko on 37 mm, ja se on mahdollista tilata ennakkoon osoitteessa Withings.com hintaan 249,95 euroa.Valittavina hopeanmusta, hopeanvalkoinen, ruusukullan ja hiekan värinen sekä myöhemmin myös vaaleansininen ja vaaleanvihreä kellotaulu.ScanWatch 2 -älykellon tavoin ScanWatch Light tarjoaa kattavan yleiskuvan sydämen terveydentilasta sekä aktiivisuuden, kuukautiskierron ja unen seurannan. Tässäkin kellossa käytetty HealthSense-tekniikka on suunniteltu tukemaan ympärivuorokautista käyttöä jopa 30 päivän ajan.ScanWatch Light ei sisällä antureita lämpötilan mittaamiseen eikä myöskään EKG-toimintoa ole tarjolla. ScanWatch Lightin PPG sensori on sama kuin alkuperäisessä ScanWatchissa.Kotelo on ruostumatonta terästä, mutta näytön päällä oleva lasi on tässä kellossa Gorilla Glassia.