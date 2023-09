Erikoisia Unihertz-puhelimia voi nyt hankkia Verkkokauppa.comin kautta - tarjolla esimerkiksi fyysisellä näppäimistöllä varustettu Android-puhelin

Nykyiset älypuhelimet ovat malliltaan ja toiminnoiltaan hyvin samanlaisia. Yleisesti sanottuna kaikissa laitteissa on suuri näyttö, jota operoidaan sormilla kosketusnäytön kautta.Mutta erilaisia ja erikoisiakin vaihtoehtoja on olemassa, ja nyt sellaisia voi ostaa Suomessa helpommin.Verkkokauppa.com on nimittäin lisännyt valikoimiinsa useitaälypuhelimia.Vaihtoehtona on muun muassa fyysisellä näppäimistöllä varustettu Unihertz Titan Slim ja erittäin pienikokoinen, vain 3 tuuman näytöllä varustettu Unihertz Jelly 2E. Kaikki vaihtoehdot ovat hinnaltaan kohtuullisia, sillä kallein malli maksaa 499 euroa.

Titan Pocket, 128/6 Gt (399,99 euroa)

Titan Slim, 256/6 Gt (499,99 euroa)

TickTock S 5G, 256/8 Gt (499,99 euroa)

TickTock 5G, 128/8 Gt (399,99 euroa)

TickTock E, 64/4 Gt (299,99 euroa)

Luna, 256/8 Gt, valkoinen (399,99 euroa)

Luna, 256/8 Gt, musta (399,99 euroa)

Golden Eye 5G, 256/8 Gt (399,99 euroa)

Jelly 2E, 64/4 Gt (199,99 euroa)

Jelly 2,128/6 Gt (249,99 euroa)

Tank, 256/12 Gt (399,99 euroa)

Verkkokauppa.comin vaihtoehdot ovat: