Tällaisia ne nyt ovat: Apple iPhone 15 -mallisto, USB-C -liitännällä

jokasyksyinen julkistustapahtuma pidettiin 12.9.2023 ja tapahtumassa yhtiö julkisti uusimmat kännykkämallinsa, eli-malliston. Mallisto tarjoili pitkälti odotettuja uudistuksia, jotka olivat osittain vain vanhan parantelua, mutta myös täysin uuttakin.Tärkein ja merkittävin uudistus oli tietysti uudistus, jota Apple ei itse halunnut tehdä, vaanpakotti yhtiön siihen: latausliitin on nyt standardi USB-C -liitin, kaikissa iPhone 15 -malleissa.Mallisto sisälsi neljä mallia, jotka voi jakaa kahteen eri leiriin - kuten jo vuosien ajan yhtiön julkistuksissa. Edullisimmat mallit ovat Apple iPhone 15 sekä Apple iPhone 15 Plus . Kahden mallin ainoa ero on niiden fyysinen koko ja sen mukanaan tuomat pienet eroavaisuudet. Plus-mallissa on hieman isompi ja kestävämpi akku sekä isompi ja tarkempi näyttö.iPhone 15 ja 15 Plus uudistuivat tällä kertaa varsin maltillisesti. USB-C -liitännän lisäksi suoritin päivittyi Applen omaan A16 Bionic -suorittimeen, näyttöön tuli edellisen sukupolven Pro-malleista tuttu-alue ja pääkamera päivittyi 48 megapikselin kameraan. A16 -järjestelmäpiiri on sama, jota yhtiön viime vuoden Pro-mallit käyttivät.Eli Applelle tuttuun tapaan viime vuoden iPhone 14 Pro -mallien ominaisuuksia kierrätettiin käyttöön edullisempiin iPhone 15 -malleihin. Ainoastaan USB-C -liitäntä oli kokonaan uusi tulokas tämän vuoden edullisemmissa iPhone-malleissa, muilta osin puhelimet nappasivat vuoden 2022 Pro-mallien toimintoja käyttöönsä.

Ja kuten aina, varsinaiset isommat uutuudet yhtiö esitteli iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max -malleissa. Niissäkin latausliitimeksi vaihtui USB-C.Suoritin vaihtui täysin uuteen-järjestelmäpiiriin ja runkomateriaaliksi vaihtui titaani, aiemmin käytetyn ruostumattoman teräksen sijaan. Materiaalivalinnalla myös kännyköiden painoa on saatu hilattua kevyempään suuntaan.Fyysisesti näkyvin muutos Pro-malleissa on jo vuodesta 2007 mukana kulkeneen äänenvoimakkuuden pikavalinnan mahdollistavan painikkeen poistuminen. Sen tilalle on tuotu kokonaan uusi fyysinen nappi, jonka toiminnot käyttäjä voi määritellä vapaasti itse.Kameroissa isoin uudistus megapikseleiden lisäksi on se, että kallein malli, iPhone 15 Pro Max, käyttää nyt periskooppirakenteista telekameraa. Tekniikan avulla Pro Max pystyy tarjoamaan jopa 5x "zoomin" Pro-mallin3x zoomikertoimeen verrattuna.Pro-mallit mahdollistavat myös uudenlaiset 3D-videot-toiminnon avulla. Spatial Video -tekniikalla kuvattuja videoita voi katsella ensi vuonna myyntiin tulevalla Apple Vision Pro silmikolla, joka mahdollistaa lisätyn todellisuuden toiminnot Applen maailmassa. iPhone 15 -malliston Suomen hinnat löytyvät tarkemmin omasta artikkelistaan , mutta hintahaitari alkaa vajaasta tuhannesta eurosta ja päätyy juuri pykälän alle 2000 euroon.Tarkempaa vertailua vaikkapa edellisvuoden malleihin voi tehdä vertailuosiomme kautta