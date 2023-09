Apple Watch Ultra 2 -kellon näytön kirkkaus yltää jopa 3000 nitiin

julkisti tänään päivitystä kelloihin. Tilaisuudessa esiteltiin odotetusti Apple Watch Series 9 -sarja ja uusi huippumalli, Apple Watch Ultra 2.Sekä Watch Series 9:ssä että Watch Ultra 2:ssa on uusi S9 -piiri. Se on luonnollisesti kaikkien aikojen tehokkain piiri kellossa. Piiri tarjoaa Series 9:lle 18 tunnin akunkeston ja Ultra 2:lle jopa 36 tunnin keston.Akunkestoon ei siis ole tullut muutosta juurikaan.Piiri mahdollistaa kaksoisnapautuseleen, jonka avulla kahta sormea voi napauttaa yhteen erilaisia toimintoja varten eli kelloon ei tarvitse koskea. Ele mahdollistaa esimerkiksi puheluun vastaamisen tai sen päättämisen, herätyskellon sammuttamisen tai valokuvan ottamisen.

Nopeampi piiri parantaa myös Sirin käyttöä, sillä komennot suoritetaan suoraan kellossa.Lisäksi S9 -piiri sisältää toisen sukupolven Ultra Wideband (UWB) -piirin, joka mahdollistaa iPhonen tarkan etsinnän kellon avulla. Kello siis ohjaa visuaalisin tehostein käyttäjän iPhonen luo. UWB-piiriä hyödynnetään myös HomePodin kanssa eli käyttäjän lähestyessä HomePodia, kello ehdottaa musiikin toistamista.Series 9:n kokovaihtoehdot ovat 41 mm ja 45 mm. Tarjolla on alumiini- tai ruostumaton teräskuori.Ultra 2 on saatavilla yhdessä koossa, joka on 49 millimetriä, ja sen kuori on titaania. Ultra 2 on siis suurempi ja kestävämpi kuin Series 9 -kellot.Apple on panostanut näytöissä erityisesti kirkkauteen, sillä Series 9:ssä kirkkaus yltää jopa 2000 nitiin eli tuplasti Series 8 -sarjaan verratessa. Ultra 2:ssa kirkkaus on vieläkin parempi, jopa 3000 nitiä. Kirkkaus myös laskee Applen mukaan vain 1 nitin tasolle eli hämärässä näytön kirkkaus on erittäin pieni.Kellot tarjoavat myös runsaasti ominaisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan. Tarjolla on esimerkiksi korkean ja matalan sykkeen ilmoitukset, ruumiinlämmön­tunnistus ja kaatumisentunnistus. GPS:n osalta Watch Ultra 2 tarjoaa tarkan kaksitaajuuksisen GPS:n.Kellot ovat tilattavissa nyt ja ne tulevat saataville 22.9.Watch Series 9:n hinnat alkavat 459 eurosta ja Watch Ultra 2:n 909 eurosta.