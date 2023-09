EU-laki puree: WhatsApp osaa jatkossa vastaanottaa viestejä Signalista, Telegramista, jne

hiljattain voimaan tullut Digital Markets Act -lainsäädäntö on alkanut jo näyttämään merkkejä mahdistaan.Lain tarkoitus on hillitä jättimäisten yhtiöiden valtaa ja antaa mahdollisuuksia myös uusille toimijoille. Yksi tällaisista vaatimuksista koskee järjestelmien rajapintojen avaamista siten, että mikään megafirma ei voisi jatkossa enää luoda itselleen "suljettua puutarhaa", jota miljoonat ihmiset käyttävät, mutta johon ei ulkopuolisilla, uusilla yrittäjillä ole mitään pääsyä.Lain vaikutuksesta on alettu saamaan jo viitteitä, tällä kertaaomistamanbeta-version muodossa.Hiljattain julkaistun WhatsAppin kokeiluversion sisältä löytyy kokonaan uusi näkymä:. Termi ei tietenkään viittaa siihen, että näkymän kautta voisi tarkistella naapurin ja hänen puolisonsa välisiä keskusteluja. Sen sijaan näkymään pamahtavat näkyviin muista viestisovelluksista lähetetyt viestit.

Eli kun toiminto aikanaan otetaan käyttöön, voisivat vaikkapajakäyttäjät saada viestit perille myös sellaisille käyttäjille, joilla ei ole Signalia tai Telegramia, vaan ainoastaan WhatsApp. Eli jos lähetät viestin kaverillesi Signalilla, mutta Signalia ei vastaanottajan puhelimesta löydy, WhatsApp osaisi vastaanottaa viestit.Suurin huoli viestisovellusten ristiintoimimisesta on koskenut päästä päähän tapahtuvaa salausta, eli saadaanko salaus pidettyä käytössä myös tilanteessa, jossa eri viestimet kommunikoivat ristiin. Ilmeisesti näin on, ainakin asiasta uutisoineen mukaan . Kyseisen toiminnon voi ilmeisesti myös estää halutessaan, mutta oletuksena se olisi käytössä - ainakin Euroopassa asuville käyttäjille.WhatsApp on yksi EU:n listaamista ns. valtavista internetin portinvartijoista , jota uusi DMA-sääntely koskee. Toiminto nähtäneen WhatsAppissa virallisesti joskus vuoden 2024 aikana.