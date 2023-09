Puhelin näyttää jatkuvasti väärän sijainnin? Tästä se oikeasti johtuu - ja näin ongelman voi korjata

Puhelimesi WiFi on oikeasti aina päällä

Hiljattain netissä putkahti jälleen kerran otsikoihin asti ongelma, jossa. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa ongelma ei koskenut vain yhtä puhelinta, vaan kokonaisella uudella asuinalueella asuvien, muidenkin ihmisten puhelimet kenkkuilivat samalla tavalla.Kyseessä on itse asiassa hyvinkin mielenkiintoinen ongelma, joka johtuu nykyaikaisten älypuhelinten varsin nerokkaasta toiminnasta. Nerokkaasta siis silloin, kun toiminto toimii, kuten sen pitääkin toimia. Ongelma ei tyypillisesti ole Android-puhelinten tai iPhonejen oma ongelma, vaan samaa ongelmaa ilmenee molemmissa ekosysteemeissä. Ei välttämättä samaan aikaan, mutta molemmat käyttöjärjestelmät pohjautuvat samantyyppiseen ratkaisuun - ja aiheuttavat samanlaisia ongelmia.Käydäänpä asiaa läpi hieman.Vaikka me suomalaiset olemmekin siinä mielessä erikoinen kansa, että meillä on käytössämme maailman mittakaavassa uskomaton systeemi: edullinen, rajoittamaton ja rajoitukseton mobiilidata. Tämän vuoksi todella moni kytkee puhelimensa WiFin kokonaan pois päältä - ja saattaa käyttää sitä mahdollisesti vain junassa tai laivassa ollessaan. Tämä käyttötapa aiheuttaa sekin varsin villejä ongelmia , mutta ne eivät liity sijainnin ongelmiin.Mutta todella harva käyttäjä tietää sitä, että vaikka kytketkin puhelimesi asetuksista langattoman lähiverkon eli WiFin pois päältä, se oikeasti jääkin päälle.

GPS ei yleensä toimi sisällä

WiFi-laitteiden ja tukiasemien kartta

Puhelimesi WiFi on aina päällä ja puhelimesi skannaa ympäristöstä löytyvien WiFi-laitteiden tietoja jatkuvasti

Puhelimesi tekee samaa myös operaattoreiden tukiasemille, eli skannaa mitä tukiasemia lähistöltä löytyy

Mikäli puhelin saa jonkin tiedossa olevan koordinaattipisteen, se käyttää sitä ja päättelee kolmiomittauksella sekä sinun sijaintisi että mahdollisesti uusien, tietokannalle aiemmin tuntemattomien WiFi-laitteiden sijainnin

Koordinaattipisteiden "luotettavuusarvo" on todennäköisesti jonkinlainen salainen yhdistelmä, jota Google ja Apple eivät kenellekään kerro. Vahva, "oikea" GPS-signaali on vain yksi niistä, mutta esim. operaattorin kännykkämaston tunnistekoodi on sekin todennäköisesti hyvin vahva signaali.

Ongelma: Ihmiset muuttavat

Muutimme rakentuvalle asuinalueelle Helsingin Sompasaareen. Kotona ollessamme kännykkämme luulevat meidän olevan Turussa. Muutkin taloyhtiössä kärsivät vastaavista Turku-vaivoista.



Mistä moinen mahtaa johtua ja miten poistan tietoliikenteellisen turkulaisuuden elämästämme? pic.twitter.com/VB6Ah0Uplk -- Juho Salmi (@juhosalmi) September 27, 2023

Paras ratkaisu: Tukiasemien nimeäminen

Toimiva ratkaisu: Päättele sijainti vain GPS:n avulla

Puhelimesi käyttää GPS:n lisäksi mm kaikkien lähellä olevien wifi-verkkojen tukiasematietoja ja niistä kerättyä tietokantaa.



Korjaat ottamalla kuvan asetuksen pois päältä, jolloin käytössä on pelkkä GPS. pic.twitter.com/NT26MOnQcr -- Petteri Pyyny (@pyyny) September 27, 2023

Helpoin ratkaisu: Odota

Muita havaintoja

Tekniikasta lisää

Geolocation API käyttää kännyköiden tietokenttiä, kännykkäverkkojen mastoista saatavia tietoja ja WiFi-tukiasemien tietoja palauttaakseen takaisin pituus- ja leveyskoordinaatit sekä tiedon siitä, miten varma palautettu tarkkuus on.

Kyllä. Aivan oikein. Puhelimesi WiFi ei sammu, vaikka kytket sen pois päältä yläreunan pikavalikosta. Puhelimesi ei tuon jälkeen enää varsinaisesti siirrä dataa WiFin kautta, mutta puhelin skannaa taustalla siitä huolimatta läheltä löytyviä lähiverkkoja ja tukiasemia. Puhelimen ollessa lentotilassa, on kyseinen toiminto varmuudella kytketty pois päältä, mutta muutoin tilanne on hieman-tyylinen tilanne.Mutta tämä ei sinänsä ole huono asia, eikä asian suhteen kannata vetää foliohattua tiukemmalle.GPS-signaali on itse asiassa todella huonosti rakennuksien materiaaleja läpäisevää sorttia, eli mikäli puhelin nojaisi sijainnin osalta pelkästään GPS-signaaliin, vaikkapa kerrostaloasukkailla olisi puhelimen sijainti kokonaan hukassa valtaosan aikaa. Kaupunkialueillakin katveita on niin paljon, että GPS heijaisi ja katkeilisi todennäköisesti yhtenään.Sekäettäovat päätyneet ongelman osalta samaan, varsin nerokkaaseen ratkaisuun.GPS:n ongelma on nykyaikaisissa älylaitteissa ratkaistu kolmiomittauksen avulla. Ja ratkaisu on varsin fiksu ja innovatiivinen.Sekä Google että Apple ylläpitävät omilla palvelimillaan valtavaa tietokantaa, joka sisältää tiedot käytännössä kaikista maailman WiFi-laitteista sekä kännykkäoperaattoreiden mastoista, yhdistettynä niiden karttakoordinaatteihin.Kumpikaan yhtiö ei saa kyseisiä koordinaatteja suoraan laitevalmistajilta tai operaattoreilta, vaan sen sijaan meidän jokaisen taskussa lojuvat älypuhelimet toimivat eräänlaisina tiedonantajina asian suhteen.Homma toimii jokseenkin näin:Eli puhelimesi haistelee erilaisten "maamerkkien" avulla sitä, missä se on. Tällaisia maamerkkejä ovat varsinaisen GPS-signaalin lisäksi myös WiFi-laitteet sekä kännykkämastot. Tämän jälkeen puhelimesi myös "ilmiantaa" päättelemänsä koordinaatin perusteella Googlelle ja Applelle myös WiFi-laitteiden sijainnit.Tiedot lähetetään yhtiöiden tietokantaan ja sieltä muut laitteet saavat vastaavat tiedot.Ongelmaksi tilanne tulee silloin, kun ihmiset tekevät järjestelmän näkökulmasta jotain täysin ennenkuulumatonta - kuten vaikkapa muuttavat.Yleensä ihmisen muuttaessa uuteen osoitteeseen, lähistöltä joko ei löydy lainkaan WiFi-verkkojatai lähistöltä löytyy valtavasti WiFi-verkkojaNäistä etenkin kaupunkialueella muuttaminen on yleensä helppo tilanne: puhelimesi saa lähistöltä valtavan määrän jo alueella ennestään asuvien ihmisten verkkojen tietoja - ja pystyy päättelemään sijaintisi niiden avulla.Syrjäseuduilla taas verkkoja ei välttämättä ole "näkyvissä" niin montaa, että käyttöjärjestelmän algoritmi suostuisi laskemaan niiden varaan sijainnin päättelyä.Ongelmallisin tilanne on silloin, kun iso kasa ihmisiä muuttaa alueelle, jossa ei ennestään ollut isoa määrää ihmisiä. Kuten vaikkapa täysin uudelle asuinalueelle.X/Twitterissä kuvattu ongelma koski tilannetta, jossa perhe oli muuttanut uudelle asuinalueelle, mutta puhelimet väittivät sisukkaasti olevansa Turussa.Kun sitten uudella asuinalueella olet uudessa kivitalossa, johon GPS ei yllä, "haistelee" puhelimesi noita lähistön lähiverkkoja. Koska useiden lähiverkkojen tunnisteet löytyvät tietokannasta, koordinaattien kera - ja laitteita on paljon - päättelee puhelin niiden avulla sen, että ahaa, nyt ollaankin Turussa. Valitettavasti ne tietokantaan tallennetut koordinaatit sattuvat vain olemaan vanhentuneita, koska ko. laitteiden omistajat ovat muuttaneet - ja tietokanta ei ole ehtinyt vielä päivittymään.Pahimmillaan tilanne jopa kertautuu, jos Turusta kolmekin lähekkäin asunutta perhettä on muuttanut kertarysäyksellä toiselle puolelle Suomea, asumaan jälleen toistensa viereen. Tällöin sijainnin algoritmi saa niin "vahvaa" todistetta siitä, että nyt ollaan todellakin Turussa, että edes GPS:ltä saatava tieto ei välttämättä riitä vakuuttamaan kännykkääsi oikean sijainnin suhteen.Paras ja suositeltu ratkaisu on valitettavasti myös monimutkaisin. Uudella asuinalueella pitäisi jaella postilaatikoihin kirjeitä, joissa pyydetään kaikkia asukkaita vaihtamaan kaikkien laitteiden verkon tunnistenimet uuteen muotoon.Google itse suosittelee , että ainakin WiFi-tukiaseman nimi muutetaan siten, että nimen perään lisätäänVerkot, joiden nimessä on _nomap, eivät kuulu mukaan algoritmin sijainnin päättelyyn, vaan puhelin pakotetaan käyttämään muita tietoja sijainnin päättelemiseksi.Ratkaisu on paras, mutta haastavin toteuttaa, sillä nykyaikana kaikista kotitalouksista tuskin löytyy niin paljoa osaamista, että verkon nimen vaihtaminen onnistuisi.Toimiva ratkaisu on myös se, että palaa teknisesti takaisin 15 vuoden taakse ja pakottaa puhelimen käyttämäänGPS-signaalia.Tämä onnistuu Android-laitteissa siirtymällä asetuksissta kohtaan, sieltä kohtaanja lopulta kohtaanKytkemällä kohdanpois päältä, laite pakotetaan käyttämään ainoastaan GPS-signaalia sijainnin löytämiseksi.iPhonella vastaavaa toimintoa ei tietääksemme voi tehdä, vaan iPhone päättelee sijainnin aina omien algoritmiensa - ja myös sen useaan kertaan mainitun tietokannan - pohjalta.Google ja Apple päivittävät tietokantojaan aika ajoin. Tahti on hitaanpuoleinen ja ilmeisesti vanhoja "WiFi-tunniste + koordinaatti" -tietoja ei päivitetä aivan herkällä kädellä, vaan tietojen pitää olla tarpeeksi "luotettavia", jotta algoritmi suostuu vaihtamaan vuosikausia samassa paikassa nököttäneen verkon sijainnin uuteen sijaintiin.Mutta muutos tapahtuu kuitenkin yleensä ajan saatossa, joten yksi vaihtoehto on vain hyväksyä ongelmat muutaman viikon, kenties muutaman kuukauden ajan - ja toivoa, että päivitys napsahtaa tietokantaan jonain päivänä.Yksi erittäin vahva signaali sijainnille ovat kännykkäoperaattoreiden tukiasemat. Ne kun harvoin muuttuvat - saati sitten muuttavat. Joten algoritmit pitävät kännykkämastojen tietoa luotettavampana kuin yksittäisten lähiverkkojen tietoja. Näin ollen uusilla asuinalueilla todennäköisesti saattaa tapahtua sitäkin, että sijainti alkaa jossain vaiheessa "hyppimään": välillä puhelin saa tarpeeksi luotettavaa tietoa uudesta sijainnista, välillä taas vähemmän luotettavaa. Tässäkin auttaa yleensä aika.Mutta kännykkämastoihin luottaminen on omissakin kokemuksissamme aiheuttanut myös villejä kokemuksia. Operaattorit alkoivat joskus 2010-luvulla käyttämään suurissa yleisötapahtumissa siirrettäviä kännykköjen tukiasemia, tukemaan suurten massojen verkkoon pääsyä.Ainakin yhden kerran Oulussa järjestettävässä-festivaalissa kävi tilanne, jossa operaattoreiden paikalle kuskaama kännykkäverkon tukiasema oli rekisteröitynyt Googlen tietokantaan Turunaikana. Näin ollen tuhansille ihmisille kävi tilanne, jossa puhelin arpoi jatkvuasti Ouluun osoittavan GPS-signaalin ja "luotettavana pidetyn" kännykkämaston Turun sijainnin välillä. Tapahtuman lähellä, sisätiloissa ollessa puhelin pomppasi aina Turkuun. Laivat ovat myös täysin oma ongelmansa . Isolla risteilyaluksella saattaa olla satoja WiFi-tukiasemia ja ne saattavat helposti kaikki rekisteröityä tiettyyn kohteeseen. Sen jälkeen kun vaikka veneilet ja ohi lipuukinpaatti, saattaa puhelimesi päätellä, että oletkin Tukholmassa - kun kaikki sadat laivan tukiasemat on "rekisteröity" Tukholman satamassa sijaitseviksi. Eli tarpeeksi vahva pläjäys tukiasemien koordinaattitietoja saattaa yliajaa jopa merellä saatavan GPS-signaalin.Toisaalta Google ja Apple ilmeisesti osaavat päätellä myös "jatkuvasti liikkeessä" olevat tukiasemat sellaisiksi, että niiden tietoihin ei voi luottaa. VR:n junaverkko on yksi esimerkki tällaisesta, joka selkeästikään eivaikuta sijainnin päättelyyn. Myöskään kännyköiden luomat hotspotit eivät ilmeisesti ole "tarpeeksi luotettavia" sijaintinsa kannalta, joten nekin jätetään huomioimatta.Myös Windows-tietokoneet käyttävät nekin samaa, WiFi-verkkojen sijaintiin pohjautuvaa päättelyä. Joten samat ongelmat ja ratkaisut koskevat myös niitä - vaikkakin sijaintitietoja kenties harvemmin tuleekaan käytettyä tietokoneiden kanssa.Mikäli aihe kutkuttaa uteliaisuuttasi, kannattaa tutustua vaikkapa kehittäjille tarkoitettuihin rajapintoihin ja niiden dokumentaatioon.Googlen oma Geolocation API-rajapinta kuvaa jo etusivullaan toimintaa yleistajuisesti:





Useat avoimen lähdekoodin projektit puolestaan tukeutuvat Mozilla Location Services -rajapintaan, joka on siis avointa dataa. Mm. vaihtoehtoiset Android-versiot, kuten vaikkapa LineageOS käyttävät tyypillisesti MLS:ää sijainnin päättelyyn. Mozillan palvelua ei voi toistaiseksi käyttää kaupallisten, suljettujen sovellusten kehitykseen. Myös Mozillan palvelu tottelee _nomap -nimeämistä, eli mikäli tukiaseman nimen perässä on lisäyksenä teksti _nomap, kyseistä tukiasemaa ei lasketa mukaan sijaintitiedon päättelyyn.



Apple puolestaan kertoo omien sijaintipalveluidensa lakiteknisistä ja yksityisyyttä koskevista asioista tarkemmin täällä.