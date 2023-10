Gigantti toi käytetyt ja kunnostetut puhelimet myyntiin

Tähän mennessäkäytettyjen laitteiden valikoima ja myynti on painottunut Outlet-myyntiin palautettujen laitteiden muodossa, mutta jatkossa käytetyt ja kunnostetut puhelimet ovat paremmin esille Gigantin valikoimissa.Gigantti aloittaa tänään 6. lokakuuta kunnostettujen puhelimien myynnin myymälöissään ja nettikaupassaan. Ensimmäisenä myydään iPhone-puhelimia, joita on mahdollista saada 14 eri mallissa. Gigantin käytetyt laitteet kulkevat NewStart-tuotenimellä.Gigantin mukaan laitteet kerätään Euroopasta. Käytetyt laitteet tarkistetaan perusteellisesti, tyhjennetään kaikista tiedoista, päivitetään, puhdistetaan ja korjataan tarvittaessa pikkuvioista. Uuden alun saaneille puhelimille tarjotaan kahden vuoden takuu, sama kuin uusilla. Laitteiden laatutarkistuksesta ja kunnostuksesta vastaa pohjoismainen kiertotaloustoimija Foxway.Vaihtoehdot ja hinnat näet täältä Gigantti kertoo, että myöhemmin luvassa on Android-puhelimia sekä PC-tietokoneita ja tabletteja.

"Haluamme tuoda elektroniikan entistä useamman ihmisten ulottuville. Monen kotitalouden kukkaronnyörit ovat kiristyneet, ja ihmiset etsivät edullisempien hankintojen ohella yhä kestävämpiä vaihtoehtoja. Emme ole avauksessamme ensimmäisiä, mutta meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat olla varmoja laadusta ja turvallisuudesta, jota kauttamme hankkivat. Kierrätetty puhelin täydellä takuulla pidentää laitteen elinkaarta, ja lähes uudenveroiseksi kunnostettu laite antaa paljon vastinetta rahalle", Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström kertoo.

Kodinelektroniikkaketjun tavoitteena on, että vuoteen 2028 mennessä 10 prosenttia sen myynnistä kertyisi käytetyistä tuotteista, sekä vaihto- ja korjauspalveluista.





Käytettyjä puhelimia on nykyään melko helppo hankkia. Esimerkiksi DNA avasi oman käytettyjen puhelinten verkkokaupan tämän vuoden alussa ja Swappie on ollut markkinoilla jo pidempään.