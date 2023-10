OnePlussan ensimmäinen taittuvanäyttöinen älypuhelin luvassa 19. lokakuuta

"OnePlus Open on unelmien puhelin, emmekä ole halunneet tehdä kompromisseja näytön, kamerateknologian tai puhelimen muotoilun suhteen ", sanoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja." OnePlus Openissa on meidän tunnusomainen, nopea ja sulava käyttökokemus sekä elegantti, kevyt ja ohut muotoilu, ennennäkemätön kamera, tehokas ohjelmisto ja huippulaatu. OnePlus Open määrittelee taittuvanäyttöisen älypuhelimen uudelleen tarjoamalla kaikin puolin lippulaivatason kokemuksen ja vie taittuvanäyttöiset älypuhelimet kokonaan uudelle tasolle."

Teknologiayritys OnePlus on vahvistanut julkaisevansa ensimmäisen taittuvanäyttöisen älypuhelimensa,, 19. lokakuuta Mumbaissa.OnePlussan mukaan Open on lippulaivapuhelin ja se tulee haastamaan nykyiset taittuvanäyttöisten älypuhelinten markkinat.OnePlus Open on esimerkiksi Samsungin Galaxy Z Foldin tapainen laite eli kirjan tavoin taittuva laite. Laitteessa on siis kansinäyttö ja suurempi, taittuva näyttö."Open" nimi viittaa taittuvan näytön lisäksi OnePlussan avoimuuteen uusille mahdollisuuksille ja potentiaalille. "Open for everything" eli "Avoin kaikelle" -sloganin mukaisesti OnePlus jatkaa älypuhelinten kehittämistä avoimin mielin ja uusia mahdollisuuksia tutkien.





Laitteen julkaisutilaisuus alkaa Suomen aikaa klo 17.00.



Suomessa OnePlus järjestää Lulu's ravintolassa Helsingissä oman tilaisuuden, jossa seurataan lanseerausta. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään yhdessä Elisan kanssa ja tilaisuudessa OnePlus Open on myös ostettavissa paikan päällä.