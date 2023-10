Applen suunnitelma: iPhonen voisi päivittää avaamatta edes myyntipakkausta

Uuden kännykän käyttöönotossa on omat tanssiaskeleet, jotka jokainen puhelinta vaihtanut tunnistanee varsin hyvin. Yksi vaiheista on yleensä se, että puhelimen käyttöjärjestelmä pitää päivittää uusimpaan versioon. Tämähän johtuu tietysti siitä, että puhelimeen on asennettu tehtaalla sen hetkinen uusin käyttöjärjestelmän versio, mutta siinä vaiheessa, kun ostaja saa puhelimen käsiinsä, on vähintäänkin jokin tietoturvapäivitys ehtinyt tupsahtaa puhelimeen - jota siinä ei tietenkään ole.Nyt huhujen mukanolisi keksinyt tavan automatisoida tämän vaiheen jo myymälässä. mukaan yhtiö suunnittelee tekniikkaa, jossa ostohetkellä kauppa voisi päivittää puhelimen asiakkaan puolesta - avaamatta myyntipakkausta.Kuvauksen mukaan iPhonen myyntipakkaus asetettaisiin Applen omalle eräänlaiselle tablettia muistuttavalle alustalle. Alusta lähettäisi myyntipakkauksen läpi sammutetulle ja käyttämättömälle puhelimelle herätyssignaalin, joka käynnistäisi puhelimen. Käynnistyssignaali aktivoisi samantien sen, että puhelin lataisi itselleen uusimman käyttöjärjestelmän version, päivittäisi sen itseensä ja lopuksi sammuttaisi jälleen itsensä.

Tiedossa ei ole, ottaisiko puhelin yhteyttä kaupan WiFi-verkkoon vai lähettäisikö päivitysalusta uusimman käyttöjärjestelmäversion suoraan laitteelle. Mutta huhun mukaan palvelu olisi tulossa tarjolle Applen omiin kauppoihin jo vuoden 2023 lopulla.