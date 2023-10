OnePlussan ensimmäinen taittuva puhelin julki: OnePlus Open hyppää kisaan kovilla spekseillä, mutta hintakin on kova

julkisti tänään yhtiön ensimmäisen taittuvalla näytöllä varustetun puhelimen,Taittuvien puhelinten markkina alkoi kasvamaan kunnolla parisen vuotta sitten, kun Samsung sai vuosien yrittämisen jälkeen vihdoin löydettyä kuluttajia kiinnostavan yhtälön omien Fold-malliensa kanssa. Sen jälkeen vauhti onkin ollut hurjaa ja taittuvanäyttöisiä luureja on tupsahdellut myyntiin lähes kaikilta suurimmilta Android-valmistajilta, myös Googlelta itseltään.OnePlus on siis tavallaan takamatkalla mallinsa kanssa, joten yhtiön onkin pitänyt keksiä uutuuteensa täkyjä, joilla yhtiö saisi erottauduttua kilpailijoistaan. Yksi tekijöistä on laitteen paksuus. Taittuvanäyttöiset puhelimet ovat rakenteensa vuoksi kiinnitaitettuna varsin paksuja ja tässä OnePlus onkin onnistunut varsin mainiosti: OnePlus Open on 11,3mm paksu. Selkeästi jykevämpi siis kuin tavanomaiset huippupuhelimet, mutta pari milliä ohuempi kuin vaikkapa Samsungin uusin Fold-malli.Muilta osin puhelin on paketoitu täyteen huippupuhelimelta odotettavissakin olevia toimintoja: järjestelmäpiirinä toimii luonnollisesti uusin ja tehokkain Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, käyttömuistia on 16 gigatavua ja tallennustilaakin 512 gigatavua. Kameroiden osalta tarjolla on viisi kameraa: kaksi etukameraa, pääkamera, optisella kuvanvakaimella varustettu telekamera sekä laajakulmakamera. Yhtiö kehuu etenkin kameroiden laatua ja Openiin onkin saatu käyttöön Sonyn uusin sensoritekniikka pääkameran avuksi.Avattuna päänäyttö on tietysti hulppean kokoinen: 7,82 tuumaa. Mutta myöskin "etupuolen" näyttö, eli näyttö jota käytetään silloin, kun puhelin on tavanomaista puhelinta muistuttavassa käytössä, on sekin 6,31 tuumainen. Avatun päänäytön on tarkkuus on 2440x2268 ja etupuolen näytön tarkkuus on 2484x1116. Kumpikin näyttö käyttää AMOLED-tekniikkaa ja molempien näyttöjen virkistystaajuus venyy aina 120 hertsiin saakka. Etupuolen näytön alin virkistystaajuus on 10 Hz, suuremman päänäytön onnistuessa laskemaan aina 1 Hz "hitaudelle" tarvittaessa.

Puhelin toimitetaan vielä tässä vaiheessa Android 13 -käyttöjärjestelmällä, mutta sen pitäisi päivittyä piakkoin uusimpaan Android 14:een. Android-päivityksiä on luvassa neljän vuoden ajan ja tietoturvapäivityksiä viiden vuoden ajan.Puhelimen ennakkomyynti alkaa Elisan kautta välittömästi ja lokakuun aikana puhelimen tilanneet saavat kaupan päälle myös OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.