Chrome-selaimen osoitepalkin voi nyt siirtää alareunaan iOS:lla

Hakupalkin sijainnin voi nyt vaihtaa Chromessa alareunaan.

Googlen Chrome-selain on visuaalisesti melko erilainen Applen iOS-käyttöjärjestelmällä verratessa Googlen omaan Android-käyttöjärjestelmään.Androidilla selaimen osoitepalkki ja muut painikkeet sijaitsevat yläreunassa, kun taas iOS:lla osoitepalkki on sijainnut yläreunassa ja muut painikkeet alareunassa.Erilaisuudet jatkavat kasvuaan eri alustoilla, sillä nyt iOS:lla selaimen osoitepalkin voi myös siirtää alareunaan, joka helpottaa käyttöä etenkin isoilla näytöillä.Googlen mukaan kyseessä on erittäin kysytty ominaisuus, mutta hakukonejätti ei kuitenkaan kerro, onko vastaava jossain vaiheessa tulossa myös Androidin puolelle.

Osoitepalkin siirtäminen on helppoa. Klikkaa ja pidä hetken pohjassa palkkia. Tämä tuo esiin vaihtoehdon 'Siirrä osoitepalkki alareunaan'. Yläreunaan sen saa siirrettyä vastaavalla tavalla. Muutos on julkaistu tänään, joten sovellus tulee ensin päivittää sovelluskaupassa.