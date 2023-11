Instagram-pomoon vahvistanut Instagramin lähetyskanavallaan, että palvelussa testataan ominaisuutta, joka mahdollistaa lukukuittauksen ottamisen pois päältä yksityisviestien osalta.Mosserin mukaan kyseessä on toivottu ominaisuus, mutta tarkkaa tietoa, milloin ominaisuus tulee laajemmin käyttöön, ei kerrottu.Kun lukukuittaukset ovat päällä, yksityisviestin lähettäjälle näytetään tekstinä, kun vastaanottaja on lukenut viestin. Kun tämä on pois päältä, tekstiä ei näytetä.Lukukuittaukset voi nykyisellään laittaa päältä pois Metan WhatsAppissa.