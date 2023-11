Black Friday: OnePlussan keskitason laite entistä parempi 329 euron hinnalla

Black Friday -tarjous

-tarjouksia löytyy jo useita, vaikka varsinainen päivä on vasta 24. marraskuuta. Pidämme yllä listaa tarjouksista , ja etenkin älypuhelimista löytyy hyviäkin tarjouksia.Esimerkiksi OnePlussan heinäkuussa julkistama Nord 3 on nyt hyvässä alessa. Laitteen 128 gigatavun mallin suositushinta on 449 euroa, mutta nyt laitetta saa 329 eurolla eli hinta on laskenut 120 euron verran.Tällä hinnalla saa puhelimen, jossa on esimerkiksi 6,74 tuuman 120 Hz Super Fluid AMOLED -näyttö Full HD+ -tarkkuudella ja jopa 1450 nitin kirkkaudella, 50 megapikselin Sony IMX890 -sensori optisella kuvanvakaimella ja 5000 mAh akku 80 watin latauksella.Myös päivityslupaus on hyvällä tasolla. Laitteessa on nyt Android 13 -versio, mutta päivityksenä sille tuodaan Android 14-, Android 15- ja Android 16-versiot. Tietoturvaan on luvassa päivitystä neljän vuoden ajan.Tarkemmat tiedot laitteesta saat Puhelinvertailun Nord 3 arvostelusta , jossa puhelimella annettiin lähes täydet tähdet. Alentunut hinta tekee siitä entistä paremman vaihtoehdon.Tarjous löytyy Veikon Koneelta ja Gigantilta.