WhatsApp esitteli suuriin ryhmiin suunnatut vähemmän häiritsevät äänikeskustelut

Seuraavien viikkojen aikanatuo saataville uudet äänikeskustelut, joiden on tarkoitus olla vähemmän ärsyttäviä suuremmissa ryhmissä.Nykyisellään WhatsAppissa voi tehdä jopa 32 osallistujan ryhmä-äänipuheluita , mutta äänikeskustelut toimivat hieman eri tavalla.Kun äänikeskustelun käynnistää, muille ryhmän jäsenillä WhatsApp ei ilmoita saapuvasta puhelusta, vaan jäsenet saavat vain ilmoituksen. Ryhmän keskustelussa on myös ilmoitus, jota klikkaamalla voi liittyä äänikeskusteluun.Kun äänikeskustelu on käynnissä, puhelun painikkeet ovat käytettävissä chatin yläosassa ja osallistuja voi lähettää tavallisia viestejä ryhmässä samanaikaisesti. Kuten muutkin henkilökohtaiset WhatsApp-viestit, äänikeskustelut ovat päästä päähän -salattuja, ja niihin voi liittyä jopa 32 osallistujaa.

WhatsApp kertoo , että äänikeskustelut ovat käytettävissä vain ryhmissä, joissa on vähintään 33 jäsentä, mutta enintään 128 jäsentä. Pienemmät ryhmät joutuvat tyytymään nykyisiin äänipuheluihin.