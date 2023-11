WhatsApp-kanavat menestys: jo 500 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää

toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoo omalla WhatsApp-kanavallaan, että WhatsApp-kanavilla on jo 500 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, vaikka ne ovat olleet käytössä pikaviestimessä vain seitsemän viikon ajan Kanavat ovat tarkoitettu yksisuuntaiseen viestintään, ja ne sopivat esimerkiksi urheilujoukkueille ja uutissivustoille.Kanavan kautta ylläpitäjät voivat lähettää tekstiä, valokuvia, videoita, tarroja ja kyselyitä. Kanavat toimivat siis erillään tavallisista keskusteluista, ja ne löytyvät navigointipalkin Päivitykset-välilehdestä.Kanavat ovat julkisia eli kuka tahansa voi liittyä kanavalle. Suosituimmilla kanavilla on kymmeniä miljoonia seuraajia. Esimerkiksi WhatsAppin omalla kanavalla on tätä kirjoittaessa lähes 70 miljoonaa seuraajaa.

Suomalaisista kanavista esimerkiksi Yle Uutiset -kanavalla on yli seitsemän tuhatta seuraajaa. Myös AfterDawnilla on palvelussa oma kanava, jota voi seurata täältä Kuka tahansa voi luoda itselleen tai esimerkiksi yritykselleen kanavan. Sellaisen luominen on nopeaa ja helppoa Meta on jo aiemmin ilmoittanut tuovansa kanavat myös Facebookiin ja Messengeriin.