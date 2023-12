OnePlus jumissa? Näin nollaat / resetoit puhelimesi (OnePlus 10, OnePlus 11, OnePlus Nord, Open ja muut)

Uudemmat OnePlussan mallit

Toisinaan puhelimet jumittavat aika lailla lopullisen tuntuisesti, niin että virran katkaisu ja takaisin päälle laittaminenkaan ei enää auta mitään. Onneksi puhelimesta ei vielä tämän jälkeen tule paperipainoa, vaan tilanteelle voi tehdä jotain.Mikäli-puhelimesi on jämähtänyt niin, että mitään ei tapahdu ja virtojen katkaisukaan ei auta, voi puhelimelle tehdä ns. hard resetin eli puhelimen nollauksen. Tässä tapauksessa kaikki puhelimen sisältö pyyhkiytyy pois, mutta puhelimen saa kuitenkin otettua takaisin käyttöön.Tapoja nollaukseen on kaksi, riippuen puhelimen iästä.Jos käytössäsi on vuoden 2020 jälkeen valmistettu uudempi OnePlussan malli, laitteen nollaus toimii näiden ohjeiden mukaan:

Pistä puhelin laturiin kiinni Mikäli puhelimesi on edelleen päällä (muutoin hyppää seuraavaan kohtaan): Sammuta puhelin kokonaan painamalla virtapainiketta hetken aikaa pohjassa ja valitsemalla esiin aukeavasta valikosta kohta Katkaise virta. Odota, että puhelin sammuu kokonaan eli näytöllä ei näy enää mitään. Pidä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä (volume down) ja puhelimen virtapainiketta pohjassa yhtä aikaa noin 10 - 15 sekunnin ajan, kunnes esiin tulee OnePlussan logo. Tämän jälkeen puhelimen pitäisi käynnistyä uudelleen ja esiin tulee pienen odottelun jälkeen valikko, josta valitaan käytettävä kieli. Yleensä vaihtoehtoina ovat ainoastaan kiina ja englanti. Valitse englanti, jos haluat seurata ohjeitamme. Nyt esiin tulee useita vaihtoehtoja, miten toimia. Vaihtoehdot ovat yleensä, hieman puhelimesta riippuen:

Wipe cache

Wipe data and cache

Restore phone settings Kannattaa kokeilla aivan ensimmäisenä valintaa Wipe cache, sillä tämä valinta säilyttää tietosi ja asetuksesi, jos homma onnistuu. Tämän jälkeen puhelin käynnistyy uudestaan ja jos homma onnistui, kaikki toimii kuten pitääkin. Mikäli puhelin ei edelleenkään toimi, tee kuten aiemmin, mutta valitse tällä kertaa Wipe data and cache ja noudata muutoin samoja ohjeita. Tämä palauttaa puhelimen samaan tilaan kuin se oli ostettaessa.

Vanhemmat OnePlussan mallit

Pistä puhelin laturiin kiinni Pidä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä (volume down) ja puhelimen virtapainiketta pohjassa yhtä aikaa noin 10 - 15 sekunnin ajan, kunnes esiin tulee OnePlussan logo. Tämän jälkeen puhelimen pitäisi käynnistyä uudelleen ja esiin tulee pienen odottelun jälkeen valikko, josta valitaan käytettävä kieli. Yleensä vaihtoehtoina ovat ainoastaan kiina ja englanti. Valitse englanti, jos haluat seurata ohjeitamme. Nyt esiin tulee useita vaihtoehtoja, miten toimia. Vaihtoehdot ovat yleensä, hieman puhelimesta riippuen:

OnePlus 3

OnePlus 3T

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Muistettavaa

OnePlussan vanhemmissa malleissa aina OnePlus 7 -sarjaan saakka puhelimen nollaus toimii näin:Puhelimet ovat loppujen lopuksi vain pienikokoisia tietokoneita, joten erilaiset ohjelmistossa olevat ongelmat aiheuttavat niille ongelmia, aivan kuten tietokoneillekin. Tämän vuoksi kannattaa huolehtia puhelimen varmuuskopioinnista aika ajoin.Huomaathan, että oppaan noudattaminen pyyhkii yleensä puhelimen täysin tyhjäksi ja joudut kirjautumaan uudestaan Google-tilillesi ja asentamaan kaikki sovelluksesi uusiksi. Myös puhelimen muistiin talletetut tiedot tuhoutuvat ja niitä ei voi enää palauttaa, elleivät ne ole varmuuskopioituina pilveen tai tietokoneelle.