BeRealiin lisättiin yksityiset ryhmät ja lyhyen videon kera toistuvat kuvat

Sosiaalisen median palvelu kertoo palvelun saavan uusia ominaisuuksia.BeRealin idea on se, että palvelu lähettää ilmoituksen satunnaiseen aikaan päivän aikana, jonka jälkeen käyttäjällä on pari minuuttia aikaa ottaa kuva siitä, mitä hän on tekemässä juuri sillä hetkellä. Tilanteesta otetaan kuva etu- ja takakameralla.Nämä kuvat menevät sitten muiden nähtäväksi ja lisäämisen jälkeen käyttäjä voi itse selata muiden jättämiä kuvia. Näin voi helposti nähdä, mitä kaverit parhaillaan puuhailevat.Nyt palveluun on luvassa ryhmät, joihin voi kutsua vain kaikista läheisimmät ystävät ja jakaa kuvat vain näille ryhmässä oleville henkilöille.Ryhmässä kuvien ottaminen tapahtuu eri tavalla, sillä ryhmän ylläpitäjä pystyy päättämään, milloin ryhmän jäsenten tulee ottaa kuva. Ryhmässä on myös mahdollisuus keskustella eli muut voivat vaikkapa valittaa ylläpitäjälle huonosta kuvan ottamisen ajankohdasta.

Ryhmät tulevat kaikkien käyttöön ensi viikolla, ja voit kuulua vain kahteen ryhmään samanaikaisesti.Toinen iso uudistus on BTS (Behind The Scenes). Kyseisen ominaisuuden avulla BeReal nauhoittaa muutaman sekunnin mittaisen videon ennen kuvan ottamista eli muut näkevät hieman enemmän, mitä olet tekemässä. BeRealin ominaisuus muistuttaa iPhone-puhelimista tuttua Live Photo ‑kuvaa.Kaverit voivat toistaa BTS-otoksen pitämällä kuvaa hetken pohjassa, jolloin video toistuu.BTS-kuvat ovat käytettävissä nyt iOS:llä ja Androidille ne tulevat ensi viikolla. BTS-kuvia ei ole pakollista ottaa eli käyttäjä voi halutessaan laittaa ominaisuuden päälle tai pois.Luvassa on myös pari muuta lisäystä. Muut käyttäjät voivat merkitä sinut ottamaansa kuvaan ja sinä voit jakaa sen omille ystävillesi. Musiikkipalveluista tuttu vuoden yhteenveto saapuu myös BeRealiin. Kyseinen lisäys tulee palveluun ensi viikolla ja sen voi halutessaan jakaa myös muihin palveluihin.