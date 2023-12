Vihdoinkin: Firefoxin kännykkäversioon saapuivat lisäosat - lukutilaa, mainosestäjää, sivun lähdekoodin näyttäjää, ..

Samat selaimet kisaavat käyttäjien sieluista niin tietokoneilla kuin kännyköilläkin. Mutta yksi merkittävä ero tietokoneille tarkoitettujen selainten ja mobiiliselainten välillä on ollut: lisäosien puute.Tietokoneiden selaimille on tarjolla tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia erilaisia lisäosia, jotka tarjoavat selaimiin uutta toiminnallisuutta tai muuttavat kokonaan tapaa, miten selainta käytetään.Nyt selainsotien altavastaajaksi hiipunuton saanut vihdoin lisäosat käyttöön myös. Tällä viikolla avatusta lisäosien latauspalvelusta löytyy jo lähes 500 lisäosaa, jotka toimivat Androidin Firefoxissa.Tarjolla on paljon tuttuja ja suosittuja lisäosia, joita käytetään laajalti myös tietokoneillakin: ohjelmia mainosten estoon, ohjelmia muuttamaan sivut tummaa teemaa käyttäviksi, työkaluja sivustojen kehittäjille ja paljon muuta.

SponsorBlock - hyppää YouTube-videoissa ne kohdat yli, joissa videon tekijä kehuu videon sponsoroinutta yritystä

Dark Reader - muuttaa kaikki verkkosivut tummaa teemaa käyttäviksi

Bitwarden - yksi parhaista, ellei paras salasanojen hallintaohjelma

Selainlaajennuksia Firefoxin Android-versiolle voi ladata Mozillan palvelusta Muutamia mielenkiintoisia ja suosittuja lisäosia ovat mm:Lisäosia ei voi asentaa iPhonen Firefoxiin, sillä iPhonen Firefox käyttää oikeasti Applen Safarin selainmoottoria, johtuen Applen asettamista rajoituksista käyttöjärjestelmälleen.