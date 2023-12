iPhonen varastetun laitteen suojaus tuo lisäturvan, jos pääsykoodi on päätynyt väärän henkilön haltuun

Kun varastetun laitteen suojaus on päällä, esimerkiksi pääsykoodin vaihto vaatiin tunnin suojausviiveen.

on lisännyt iOS 17.3 -käyttöjärjestelmäversioon uuden tietoturvaa parantavan ominaisuuden. iOS 17.3 on vielä testivaiheessa, mutta vakaa versio saapunee pian iPhone-käyttäjille.Uusi ominaisuus on nimeltään(Stolen Device Protection).Apple kuvailee ominaisuuden olevan lisäturva silloin, kun iPhone ei ole kotona, työpaikalla tai muussa tutussa paikassa. Tiettyjen tietojen käyttöön vaaditaan Face ID, ja viive estää nopeat muutokset suojausasetuksiin.Mikäli iPhonen pääsykoodi ja itse iPhone on päätynyt varkaan haltuun, varas voi vaikkapa yrittää vaihtaa Apple ID -salasanan tai laittaa Etsi -toiminnon pois käytöstä.Ominaisuuden ollessa päällä salasanan vaihtamiseen tai Etsi -toiminnon pois päällä laittamiseen tarvitaan lisäksi Face ID -tunnistus ja tunnin odottelu. Tämä tunnin viive voi olla kriittinen, kun käytät Etsi -toimintoa varastetun laitteen sijainnin seuraamiseen.

Varastetun laitteen suojaus ei ole oletuksena päällä iOS 17.3 -versiossa, vaan se tulee aktivoida asetuksista.Löydät ominaisuuden näin: Asetukset > Face ID ja pääsykoodi > Varastetun laitteen suojaus.