Samsung toi kaksi alle 300 euron hintaluokan puhelinta myyntiin Suomessa

"Jokainen meistä ansaitsee kokea sen, miten mobiiliteknologia voi parantaa jokapäiväistä elämää. Uusimpien Galaxy A -puhelinten kautta Samsungin luomat edistysaskeleet ovat helposti koettavissa edulliseen hintaan", toteaa Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom.

on tuonut kaksi edullisempaan hintaluokkaan kuuluvaa puhelinta myyntiin Suomessa.maksaa alle 200 euroa ja:sta saa juuri alle 300 euron, mutta suurempi muistiversio menee yli 300 euron.Kummastakin puhelimesta löytyy kaksi vaihtoehtoa. Galaxy A05s:n 64 gigatavun mallin suositushinta on 159 euroa ja 128 gigatavun mallin 179 euroa . Galaxy A25 5G:n 128 gigatavun versio maksaa 299 euroa ja 256 gigatavun malli 369 euroa Galaxy A25 5G ja Galaxy A05s ovat saatavilla operaattoreilta, jälleenmyyjiltä ja Samsung.comista 2. tammikuuta 2024. Galaxy A25 5G:n värivaihtoehdot ovat keltainen, sininen ja musta, ja Galaxy A05s:n värivaihtoehdot ovat musta, hopea ja vihreä.





Galaxy A25 5G:n kohokohtana toimii näyttö. Se on kooltaan 6,5-tuumainen. Tekniikka perustuu sAMOLEDiin, tarkkuus yltää Full HD+ -tasolle ja kirkkaus 1000 nitiin. Myös virkistystaajuus on korkea 120 hertsiä.



Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimen kera (OIS). Mukana ovat myös 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Edessä on 13 megapikselin sensori.



128 gigatavun tallennustilan kanssa saa 6 gigatavua RAM-muistia ja suuremman tallennustilan kanssa sitä saa pari gigatavua enemmän. Muistikortilla tallennustilaa saa laajennettua enintään teratavun verran. Virtaa tarjoaa 5000 mAh akku.



Käyttöjärjestelmänä toimii Android 14, jonka päällä on Samsungin oma One UI -käyttöliittymä (One UI 6). Galaxy A25 5G:n pitäisi saada päivityksiä jopa viiden vuoden ajan.Galaxy A05s -puhelimessa on hieman suurempi 6,7-tuumainen Full HD+ -näyttö, mutta se perustuu LCD-tekniikkaan ja käyttää 90 hertsin virkistystaajuutta. Kirkkaus on 500 nitiä.Takana on 50 megapikselin pääkamera, mutta siinä ei ole optista vakautusta. Mukana ovat myös 2 megapikselin syvyyskamera, 2 megapikselin makrokamera ja 13 megapikselin etukamera.Laite tukee 4G-yhteyksiä, ja akun kapasiteetti on 5000 mAh.Galaxy A05s käyttää vielä Android 13 -versiota, mutta oletettavasti päivityksenä ovat luvassa ainakin Android 14 ja Android 15.