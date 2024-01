Tässä joulukuun ja vuoden 2023 myydyimmät puhelimet

Vuosi 2023 on takanapäin. Vuoden ja kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet joulukuun sekä koko vuoden 2023 myydyimmät puhelimet.Joulukuussa hankittiin runsaasti edullisia malleja, mutta myös kalliimmat iPhonet kävivät kaupan.DNA:lla kuluttajien osalta kärjessä on iPhone 15 Pro Max, jota seuraavat Galaxy A14 5G ja iPhone 15 Pro. Elisan kolmen kärjen muodostavat OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, Galaxy A14 5G ja iPhone 13.Telialla kärjessä ovat Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G ja iPhone 13, Gigantilla Galaxy A14, Nord CE 3 Lite 5G ja Galaxy A34 ja Veikon Koneella puolestaan Galaxy A34 5G, Nord CE 3 Lite 5G ja Honor 90 Lite 5G.Mielenkiintoisempaa luettavaa on tietenkin koko vuoden 2023 myydyimmät puhelimet.DNA:n ja Telian kuluttajien listan kärjessä on Applen iPhone 13, joka on kärjessä myös DNA:n ja Elisan yritysasiakkaiden listalla.Elisalla kuluttajien osalta parhaiten menestyi OnePlus, sillä kärkipaikan nappasi Nord CE 3 Lite ja kolmantena on Nord CE 2 Lite 5G.Myös Telian kuluttajien listan kolmantena on Nord CE 2 Lite 5G, kun taas toisen paikan nappasi Galaxy A14 4G.Gigantilla kolmen kärjen muodostaa Galaxy A14, Galaxy A54 ja Nord CE 3 Lite 5G. Veikon Koneella kärjessä on Galaxy A54 5G, toisena Galaxy A34 5G ja kolmantena iPhone 14.

DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat joulukuussa 2023

Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 13 5G Honor X6a Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 14 5G Honor 90 Lite 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A14 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Honor 90 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat joulukuussa 2023

Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy S22 5G Honor 90 5G Samsung Galaxy A14 LTE Honor 90 Lite 5G OPPO A17 OnePlus Nord 3 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet vuosi 2023 kuluttaja-asiakkaat

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G OnePlus Nord 3 5G

DNA:n myydyimmät puhelimet vuosi 2023 yritysasiakkaat

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 LTE OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuussa 2023

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy A34 5G Honor X6a Apple iPhone 15 Pro Max 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy A54 5G Honor 90 5G Honor 90 Lite 5G 256GB Samsung Galaxy S23 FE 5G Samsung Galaxy A14 Apple iPhone 15 5G

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuussa 2023

Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy S23 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5G OnePlus 11 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy S23 5G Enterprise Edition

Elisan myydyimmät puhelimet vuosi 2023 henkilöasiakkaat

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A34 5G OnePlus Nord 3 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus 11 5G OnePlus Nord 2T 5G

Elisan myydyimmät puhelimet vuosi 2023 yritysasiakkaat

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy S23 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 13 mini 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone SE (2022) 5G Samsung Galaxy A14 OnePlus 11 5G Samsung Galaxy A53 5G

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2023

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A14 4G Apple iPhone 14 5G OnePlus 10T 5G Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2023

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A14 4G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone SE 5G

Telian myydyimmät puhelimet vuosi 2023 kuluttajat

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A14 4G OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A54 5G OnePlus 10 Pro 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Samsung Galaxy A13 4G

Telian myydyimmät puhelimet vuosi 2023 yritykset

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A14 LTE Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A54 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet joulukuussa 2023

Samsung Galaxy A14 OnePlus Nord CE3 lite 5G Samsung Galaxy A34 Motorola E13 Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 14 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A54 Apple iPhone 15

Gigantin myydyimmät puhelimet vuosi 2023

Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A54 OnePlus Nord CE3 lite 5G Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A34 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A53 Motorola E13

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet joulukuussa 2023

Samsung Galaxy A34 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Honor 90 Lite 5G Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 5G Honor X6A Samsung Galaxy A54 5G Apple iPhone 14 5G Apple iPhone 15 Pro Max 5G OnePlus Nord 3 5G

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet vuosi 2023

Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A53 5G OnePlus Nord CE3 Lite 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A13 LTE Samsung Galaxy A14 LTE Samsung Galaxy XCover 5 EE Honor 90 Lite 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet joulukuussa 2023

Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 9 GPS Samsung Galaxy Watch5 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Xplora XGO3 Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Honor Watch 4 Huawei Band 8 Garmin Vivoactive 5 Huawei Watch GT4 Suunto 5 Peak Samsung Galaxy Watch5 BT Apple Watch Ultra 2 Huawei Watch GT 3 Samsung Galaxy Watch5 4G

DNA:n myydyimmät älykellot vuonna 2023

Apple Watch SE GPS Apple Watch Series 8 GPS Xplora XGO3 Apple Watch SE GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch5 4G Samsung Galaxy Watch5 BT Huawei Watch GT 3 Apple Watch Series 8 GPS + Cellular Apple Watch Ultra Samsung Galaxy Watch4 BT Amazfit GTS 4 Mini Apple Watch Series 9 GPS Xplora X6 Play Huawei Band 8 Huawei Band 7

Elisan myydyimmät älykellot joulukuussa 2023

Xplora XGO3 lasten kellopuhelin Apple Watch Series 9 GPS Polar Ignite 2 Apple Watch SE 2 GPS Huawei Watch GT 3 -sarja Huawei Watch GT 4 -sarja Polar Ignite 3 Suunto 5 Peak Suunto 9 Peak Samsung Galaxy Watch 6 GPS Garmin Fenix 7 -sarja Samsung Galaxy Watch 6 4G Kellopuhelin Samsung Galaxy Watch4 4G Kellopuhelin Xplora X6 Play lasten kellopuhelin Moochies Lasten kellopuhelimet

Elisan myydyimmät älykellot vuonna 2023