Garminilta pienet Lily 2 -älykellot naisille

"Lily-mallisto tunnetaan sirosta ja tyylikkäästä muotoilustaan. Nyt meillä on ilo lisätä muodikkaaseen kellomallistoon entistäkin enemmän hyvinvointi- ja yhteysominaisuuksia. Lily 2 on tyylikäs valinta niin työpäiviin kuin iltamenoihinkin ja sen yhteys- ja hyvinvoinnin seurantaominaisuudet tukevat kaikenlaisia elämäntapoja", toteaa Garmin-yhtiön Susan Lyman.

on esitellyt tänään Lily 2 -malliston, joka koostuu Lily 2 ja Lily 2 Classic -malleista. Nämä pienet ja tyylikkäät kellot on suunnattu naisille.Molemmissa on tyylikäs, päivitetty muotoilu, metallirunko ja kätketty näyttö, jossa on ainutlaatuinen, kuvioitu lasi. Näytön saa esille kosketuksella tai ranteen heilautuksella.Nämä noin 21 grammaa painavat kellot yltävät jopa 5 päivän akunkestoon älykellotilassa.





Lily 2 -kellot seuraavat liikuntaa, kuten askeleita, kalorinkulutusta, unta ja energiatasoja. Päivin ja öin älykello mittaa sykettä, hengitystahtia, Pulse Ox -happisaturaatiota ja stressitasoa. Heräämisen jälkeen aamu­raportissa näytetään yhteenveto kuluneen yön unesta, päivän kalenterimerkinnöistä, säätiedoista, jne. Lily 2:ssa on myös naisen hyvinvoinnin seuranta, jonka avulla voi seurata kuukautiskiertoa tai raskautta ja saada hyödyllisiä liikunta- ja ruokavalio­vinkkejä.



Lily 2 on yhteensopiva Apple- ja Android-älypuhelinten kanssa. Sähköpostit, tekstiviestit ja hälytykset näkyvät älykkäinä ilmoituksina kellon näytöllä. Classic -malli tukee Garmin Pay -lähimaksua.Lily 2 on tulee myyntiin Q1/2024 aikana 299,00 eurolla ja Lily 2 Classic 369,00 eurolla.