399 euron Oppo Reno10 -puhelin tuotiin myyntiin Suomessa

OnePlussan emobrändilaitteita tuodaan Suomessa myyntiin tasaiseen tahtiin. Nyt DNA:n valikoimiin on lisätty Oppo Reno10 -puhelin Oppo Reno10 maksaa 399 euroa ja se on ainakin toistaiseksi saatavilla harmaana.Laitteessa on 6,7-tuumainen Full HD+ AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus on tyypillisesti 500 nitiä, mutta yltää parhaimmillaan jopa 950 nitiin.Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera f/1.7-aukolla, 32 megapikselin telekamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma. Etupuolella on 32 meagapikselin kamera. Takakameroilla voi kuvata 4K 30fps -videota, mutta etupuolella video rajoittuu Full HD 30 fps -tasolle.Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 7050 -piiri, joka tukee 5G-yhteyksiä. Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka latautuu täyteen 67 watin laturilla.Sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua ja sitä saa halutessaan lisättyä muistikortilla. Käyttöjärjestelmä perustuu vielä Android 13 -versioon, mutta laitteen pitäisi saada Android 14- ja Android 15-päivitykset.