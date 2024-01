Uusi MobilePay julkaistaan ensi viikolla - Vanhaan versioon luvassa parin päivän käyttökatkos ennen uuden saapumista

ilmoitti viime vuoden lopulla uudistavansa sovelluksensa alkuvuodesta 2024 . Tuolloin MobilePay kertoi, että sovellus julkaistaan aikaisintaan 23.1. ja nyt MobilePay on vahvistanut, että uusi sovellus julkaistaan kyseisenä päivänä eli ensi viikon tiistaina.Uusi sovellus parantaa turvallisuutta. Uudessa versiossa vastaanottajan koko nimi tulee näkyviin, kun sovelluksella lähettää tai vastaanottaa rahaa, käyttäjän voi estää ja sovelluksen käyttö rajoitetaan yhdelle laitteelle kerrallaan. Myös sovelluksen ulkoasu muuttuu.MobilePay kertoo julkaisevansa uuden sovelluksen tiistaina 23.1. Tämä tapahtuu yön aikana.MobilePay huomauttaa , että ennen uuden sovelluksen saapumista vanhassa versiossa on käyttökatkos. Katkos alkaa 21.1. klo 01:00 ja päättyy 23.1. klo 01.00, kun uusi versio on julkaistu. Vanhaa sovellus ei voi käyttää uuden sovelluksen julkaisun jälkeen.

Katkoksen aikana uutta käyttäjätiliä ei voi luoda, käyttäjätiliä ei voi poistaa, nimeä ja kortti- sekä tilitietoja ei voi muuttaa.Vanha sovellus päivittyy uuteen yön aikana automaattisesti, mikäli nettiyhteys on päällä ja puhelimessa on käytössä automaattinen sovellusten päivittäminen. Mikäli sovellus ei päivity automaattisesti, saat ilmoituksen avatessasi sovelluksen, että sovellusversio on vanhentunut ja se tulee päivittää sovelluskaupassa.