todella

Kännyköiden päivityslupauksista on tullut yksi erottautumisvaltti, kun kuluttajien sieluista taistellaan. Ja päivityslupausten pidentyminen on kerrankin yksi todella,hyvä trendi teknologian saralla.Takaamalla sen, että laitteen käyttöjärjestelmää tuetaan pidempään, pidetään kännykät myös käyttökelpoisina pidempään. Tänä päivänä ostettu tonnin puhelin on varsin mainio kapistus vielä viidenkin vuoden päästä - kunhan sen käyttöjärjestelmä on ajan tasalla. Olemme käyneet läpi aiemmin niitä riskejä, joille altistuu, jos käytössä on puhelin, jolle ei enää tule käyttöjärjestelmäpäivityksiä . Käytännössä päivittämättömän puhelimen käyttäjä altistaa itsensä tietoturvariskeille, joilta ei voi suojautua, edes puhelimen virustorjunnan avulla.Pitkät päivityslupaukset aloitti, omalla Pixel-puhelinten mallistollaan. Sitten leikkiin hyppäsi mukaanja hiljattain myös. Tähän saakka markkinoiden paras päivityslupaus on ollut viisi vuotta.

Tänään esitellylläSamsung kiskaisi päivityslupauksen uudelle tasolle:Puhelimet julkaistiin Android 14 -käyttöjärjestelmällä varustettuna ja ne tulevat elinaikanaan saamaan siis Android 15, 16, jne päivitykset, kunnes aikanaantulee olemaan viimeinen niille ilmestyvä käyttöjärjestelmäpäivitys. Kyseinen käyttöjärjestelmän versio tullaan julkaisemaan vuoden 2030 lopulla.Päivityslupaus koskee kaikkia S24-sarjan malleja, eli: