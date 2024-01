Vihdoin: Apple taipui EU:n tahtoon ja sallii iPhoneissa muutkin selaimet - mutta päätti keksiä edelleen omia sääntöjään

oikeasti

Harvakäyttäjä edes tietää sitä, että iPhoneen eivoi asentaa muita selaimia. Ei Chromea, ei Microsoftin Edgeä, ei edes Firefoxia.Muita selaimia voi näennäisesti kyllä asentaa, mutta ne eivät ole oikeasti omia selaimiaan, vaan kaikkien iPhonessa toimivien selainten on pakko käyttää ns. selainmoottorinaanomaa WebKittiä, eli Safarin selainmoottoria.Eli jos Safarissa on jokin tunnettu bugi tai ongelma vaikkapa JavaScriptin tai CSS-tyylitiedostojen näyttämisessä, ongelmat koskevat kaikkia muitakin iPhonen selaimia. iPhonen Chrome ja muut vaihtoehtoiset selaimet ovat siis vain käytännössä kehyksiä, jotka käynnistävät Safarin, omaan ulkonäköönsä.Rajoitus on täysin iPhonejen ja iPadien käyttämän iOS-käyttöjärjestelmän erikoisuus. Kaikilla muilla alustoilla, olipa kyseessä sitten Windows, Android, Linux tai jopa Applen macOS, selaimet käyttävät omia selainmoottoreitaan. Selainmoottoreista yleisin on, jota käyttävät Chrome, Edge, Brave, Vivaldi ja Opera.

Tilanne muuttuu vihdoin maaliskuussa, kunuusi Digital Markets Act astuu voimaan. Sen piiriin kuuluu iso joukko teknologiajättejä, joiden on DMA-lain perusteella pakko muuttaa toimintaansa avoimemmaksi. Yksi joukkoon kuuluvista on Apple, jonka osalta DMA:n vaatimukset koskevat Safari-selainta, iOS-käyttöjärjestelmää sekä App Store -sovelluskauppaa.Muutokset tulevat voimaan iOS 17.4 -käyttöjärjestelmäpäivityksen myötä. Sen jälkeen selaimia kehittävät yhtiöt, kuten, voivat tuoda "oikeat" versiot selaimistaan myös Applen ekosysteemiin.Apple kuitenkin näyttää jääräpäisesti tekevän muutoksesta mahdollisimman haastavaa, sillä yhtiö on asettanut uusille selainmoottoreille vuoren ehtoja, ennen niiden hyväksymistä Applen alustalle. Selainten pitää käydä läpi Applen oma turvallisuustarkistus, jossa samalla tutkitaan selainten tarjoama yksityisyydensuoja. Prosessin jälkeenkin Apple varaa itselleen oikeuden poistaa minkä tahansa selaimen hyväksyntä iOS-alustalta, jos sen mielestä selain ei vastaa yhtiön asettamia standardeja.



Luonnollisesti Apple sallii vaihtoehtoiset selaimet iPhoneille vain ja ainoastaan Euroopan Unionin alueella. Muissa maissa vanha käytäntö jatkuu kuten tähänkin saakka.