WhatsApp-viesteihin neljä uutta muotoilua

viestittelystä tulee hieman monipuolisempaan, sillä palveluun on lisätty neljä uutta vaihtoehtoja viestien muotoiluun. Jo aiemmin viestejä on voinut mukauttaa neljällä tavalla.Tähän asti viestien muotoiluun on löytynyt neljä vaihtoehtoa, jotka ovat lihavointi, kursivointi, yliviivaus ja monospace-fontti.Nyt lisätyt neljä uutta muotoilua mahdollistavat luetteloiden tekemisen luettelomerkeillä, luetteloiden tekemisen numeroilla, lainaustekstin korostamisen ja tietyn sanan korostamisen vaaleanharmaalla korostuksella.Luettelomerkillä luotteiloiden tekeminen onnistuu, kun viestin alkuun laittaa - -merkin (- esimerkki). Numeroidun listan saa luotua laittamalla viestin alkuun 1. (1. esimerkki).Lainaus onnistuu lisäämällä viestin eteen > -merkki (> esimerkki) ja korostuksen saa aikaiseksi lisäämällä yhden ` -merkin eli gravis-merkin sanan eteen ja jälkeen (`esimerkki`).Aiemmin käytössä olleet muotoilut onnistuvat näin: *lihavointi*, _kursivointi_, ~yliviivaus~ ja ```monospace```.

WhatsAppissa on nyt 8 erilaista tapaa tekstin muotoiluun.

Uudet muotoilut on nyt julkaistu palveluun.