Pian voit lähettää WhatsAppilla viestejä muiden viestisovellusten käyttäjille - näin ominaisuus toteutetaan

EU:n Digital Markets Act (DMA) -laki eli digimarkkinasäädös astui kunnolla voimaan 7.3.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komission nimeämien portinvartioiden ja niiden palveluiden tulee noudattaa tiettyjä säädöksiä.Yksi portinvartijoista on Meta, jonka osalta nimettyjä ydinalustapalveluja ovat muun muassa viestipalvelut WhatsApp ja Messenger. DMA:n mukaisesti Metan viestipalveluiden tulee olla yhteensopivia kolmannen osapuolen viestisovellusten kanssa eli WhatsAppin ja Messengerin täytyy mahdollistaa tämä.Meta onkin nyt paljastanut , kuinka viestittely mahdollistetaan muihin palveluihin.Ihan tuosta vain viestittely ei muihin palveluihin onnistu, vaan näiden muiden osapuolten täytyy myös sallia viestittely WhatsAppin ja Messengerin kanssa, ja niiden täytyy täyttää joukko kelpoisuusvaatimuksia, kuten teknisiä vaatimuksia ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tulee allekirjoittaa sopimus WhatsAppin ja/tai Messengerin kanssa, jotta yhteentoimivuus voidaan mahdollistaa. Tämän jälkeen Meta työskentelee yhdessä kyseisen palvelun kanssa, jotta yhteys saadaan toimimaan.Metan mukaan yhteensopivuuden tulee olla valmis kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, mutta voi kuitenkin kestää kauemmin, ennen kuin toiminto on valmis julkiseen käyttöön.Viestittely muihin sovelluksiin ei saa heikentää yksityisyyttä. Salauksen osalta WhatsApp ja Messenger käyttävät Signal Protocol -salausalgoritmia , joka on hyväksi havaittu standardi päästä päähän -salatun viestittelyn osalta. Päästä päähän -salaus tarkoittaa, että viestien lähettäjien lisäksi kukaan muu ei voi nähdä niiden sisältöä, ei edes Meta.Meta suositteleekin, että kolmannen osapuolen palvelut myös käyttäisivät tätä Signal Protocollaa, jotta viestittely olisi mahdollisimman turvallista. Muutkin protokollat kuitenkin käyvät, jos he pystyvät osoittamaan, että se tarjoaa samat turvallisuusominaisuudet kuin Signal Protocol.Tosin tässä kohden Meta huomauttaa, että vaikka salaus on viestittelyssä vaatimus ja Meta tällaisen lupaa omalta osaltaan, se ei kuitenkaan voi antaa samaa lupausta kolmannen osapuolen osalta.Toistaiseksi Meta ei ole julkaissut tietoja muista sovelluksista, jotka mahdollisesti pystyvät viestittelemään WhatsAppin ja Messengerin kanssa. Signal Protocollaa käyttää Metan lisäksi esimerkiksi Signal-viestipalvelu.Meta kertoo, että ensimmäisenä vuonna vaatimus on viestien lähettäminen yksittäisten käyttäjien välillä sekä mahdollistaa kuvien, ääniviestien, videoiden ja muiden liitetiedostojen jakamisen yksittäisten käyttäjien välillä. Jatkossa vaatimukset laajenevat ryhmätoimintoihin ja puheluihin.Kolmannen osapuolen palvelimet ovat vastuussa kaikkien mediatiedostojen (esimerkiksi kuvat ja videot) varastoimisesta, joita heidän asiakassovelluksensa lähettävät Metan palveluita käyttäville. WhatsAppin ja Messengerin käyttäjät lataavat salatun median kolmannen osapuolen viestipalvelimista käyttämällä Metan välityspalvelinta.