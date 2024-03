Googlen Pixel-puhelimen ostajille järkytys: Julkaistiin 5 kuukautta sitten, uutta toimintoa ei tulekaan - 8 gigatavun RAM puhelimessa ei riitä

Viime vuoden lokakuussajulkisti uusimmat, omat lippulaivapuhelimensa Google Pixel 8 ja Google Pixel 8 Pro muodossa.Vaikka lokakuun alusta on kulunut vasta viisi kuukautta, on maailma rullannut hurjaa vauhtia eteenpäin. Taustalla on tietysti laukalla oleva tekoälyn kehitys, joka tulee lähes varmuudella muuttamaan sovelluksia ja laitteita lähivuosina merkittävällä tavalla.Tähän saakka tekoäly on kuluttajan näkökulmasta tarkoittanut pääasiassa sovelluksia, joille syötetään tietoa, tieto siirretään netin yli jossain päin maailmaa olevaan valtavaan palvelinkeskukseen käsiteltäväksi ja takaisin putkahtaa muutaman sekunnin kuluttua haluttu vastausProsessin ongelmana on tietysti viive sekä tietoturva: reaaliaikainen, välittömästi tapahtuva tekoälyn tuoma avustus on mahdotonta, jos mukaan pitää laskea laitteen ja palvelimen välinen verkkoviive. Lisäksi datan siirto verkon yli on aina lähtökohtaisesti tiettyjä riskejä sisältävää toimintaa.

Tähän ongelmaan ratkaisuksi on alkanut putkahtelemaan aina vain kiihtyvällä tahdilla tekoälyratkaisuja, jotka toimivat suoraan laitteessa itsessään. Eli tekoäly, joka pyörii suoraan käyttäjän puhelimen sisällä tai tietokoneen sisällä.Yksi näistä on Googlen Gemini Nano . Sitä ei missään nimessä saa sekoittaa Googlen muihin Gemini-brändättyihin tekoälyihin, sillä Nano eroaa muista Googlen tekoälyistä juurikin siinä, että se pyörii Android-puhelimen sisällä - eikä tarvitse välttämättä edes verkkoyhteyttä.Google kuitenkin on vahvistanut ikävän uutisen : Gemini Nano ei tule saapumaan koskaan Pixel 8 -puhelimille. Arvokkaampaan Pixel 8 Pro -malliin tekoälyratkaisu tullaan tuomaan, mutta edullisempi "peruskasi" jää tuen ulkopuolelle.Ikäväksi tilanteen tekee juurikin aikajänne, sillä Pixel 8 -sarja on Googlen uusin mallisto ja puhelimet ovat olleet myynnissä vain 5 kuukauden ajan. Joten ostajat ovat hyvinkin voineet ajatella, että tottahan Google omille, uusimmille puhelinmalleilleen kaikki uudet herkut tuo tarjolle.Ilmeisesti ongelmana on käyttömuisti eli RAM, jota Pixel 8 Prossa on 12 gigatavua, kun Pixel 8:ssa sitä on "vain" 8 gigatavua. Kahdeksan gigatavua on normaalisti enemmän kuin tarpeeksi kaikkeen mahdolliseen, mitä puhelimella vuonna 2024 aikookaan tehdä, mutta tekoälymallien muistintarve on ilmeisesti kertaluokkaa hurjempaa. Molemmissa puhelimissa on täsmälleen sama suoritin, Googlen oma Tensor G3, joten ero ei voi syntyä siitä.On mielenkiintoista seurata alaa myös käyttömuistin kehityksen kannalta tulevat vuodet. Nyt huippupuhelimissa on pyöritty noin 8 ja 16 gigatavun käyttömuistin välimaastossa, mutta harva testaajakaan on havainnut merkittäviä eroja käytettävyyden osalta siinä, onko käytössä 8GB vai 16GB muistia. Mikäli puhelimessa itsessään sijaitsevasta tekoälystä tulee merkittävä myyntitekijä, saattaa muistin määrä huippuluureissa räjähtää isolle laukalle tulevina vuosina.Tähän saakka tekoälyä on käytetty puhelinten sisällä lähinnä kuvien ja kameran parantamiseen, mutta uusien kielimallien kehittyessä ja tekoälyn käyttömahdollisuuksien laajentuessa, tämä on muuttumassa vauhdilla. Samsung Galaxy S24 Ultra otti jo ensimmäisiä askeleita tähän suuntaan.