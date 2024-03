HONORin huippupuhelin myyntiin Suomessa - kaupan päälle hyvät edut

julkisti helmikuussa-huippupuhelimen ja nyt sen myynti on alkanut Suomessa.Laitteen suositushinta on 1299 euroa, mutta ainakin Elisan asiakkaille sitä myydään 1199 eurolla. Lisäksi 11.3 - 28.4.2024 välisenä aikana kaupan päälle saa hyvät edut, sillä mukaan saa Pad X9 -tabletin ja 100 watin SuperCharge -laturin. Näiden arvoksi kerrotaan 338 euroa.Etu lunastetaan honorhetki.fi -osoitteesta.Magic6 Prossa on esimerkiksi 6,8-tuumainen Full HD+ OLED-näyttö, tehokas Snapdragon 8 Gen 3 -piiri ja suuri 5600 mAh akku.Taakse on laitettu runsaasti megapikseleitä, sillä sieltä löytyy 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulma ja 180 megapikselin periskooppikamera 2,5x optisella zoomilla. Edessä on myös 50 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 14 -versioon ja sen päällä toimii MagicOS 8.0 -käyttöliittymä. HONOR lupaa laitteelle päivityksenä neljä Android-versiota ja viisi vuotta tietoturvaa.