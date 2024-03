Paremman suorituskyvyn omaava Galaxy A55 sisältää kattavat tietoturvaominaisuudet

julkisti Suomessa todella suosittuun Galaxy A -sarjaan Galaxy A55 5G ja Galaxy A35 5G -älypuhelimet. Ne tarjoavat suhteellisen hyvään hintaan esimerkiksi laadukasta näyttöä, kattavat tietoturvaominaisuudet sekä uusia Samsung Galaxy -lippulaivapuhelinten inspiroimia kameraominaisuuksia.Teknisiltä ominaisuuksiltaan kaksikko muistuttaa toisiaan, mutta tiettyjä erojakin löytyy.Kummassakin laitteessa on nyt 6,6-tuumainen Super AMOLED Full HD+ -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja 1000 nitin kirkkaudella. Etukamera esiintyy kummassakin näytössä pienenä reikänä yläreunan keskellä.Galaxy A54:ssa jo tuo reikä on, mutta Galaxy A34:ssa etukamera esiintyy lovena yläreunassa.Etukamera tosin on erilainen uusissa Galaxy A -malleissa. Galaxy A55:ssa on 32 megapikselin sellainen, kun taas Galaxy A35 on saanut 13 megapikselin etukameran.

"Suomessa suositun Galaxy A -sarjan laitteiden kautta tuomme uusimman teknologiamme laajan yleisön saataville. Tänä vuonna avaamme täysin uusia mahdollisuuksia, kun esimerkiksi Samsung Knox Vault -tietoturvaratkaisu tuodaan ensimmäistä kertaa Galaxy A -sarjan valikoimaan. On hienoa, että Galaxy A55 5G- ja Galaxy A35 5G -käyttäjät voivat nauttia monipuolisista mobiilikokemuksista turvallisesti ja luotettavasti", sanoo Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Myös takakameroiden osalta kaksikko eroaa hieman. Kummassakin on 50 megapikselin pääkamera F1.8-aukolla ja optisella kuvanvakaimella (OIS) sekä 5 megapikselin makrokamera. A55:ssa on 12 megapikselin ultralaajakulma ja A35:ssa on puolestaan 8 megapikselin ultralaajakulma.Samsungin mukaan parannellun yökuvauksen ansiosta Galaxy A55 5G ottaa selkeämpiä ja eloisampia valokuvia myös heikoissa valaistusolosuhteissa.Akku on kummassakin 5000 mAh tuntia ja se tukee 25 watin latausta. Kummassakin on Android 14 -käyttöjärjestelmä One UI 6.1 -käyttöliittymällä. Kummallekin mallille luvataan neljä suurta Android-päivitystä ja viiden vuoden ajan tietoturvaa.Merkittävin ero kaksikossa on sisältä löytyvä piiri. Galaxy A55:ssa on nyt Samsungin Exynos 1480 -piiri eli luvassa on kaivattua parannusta suorituskykyyn. Galaxy A54:ssa on Exynos 1380, joka testeissä tuotti itselleni pettymystä Tarkemmat tiedot suorituskyvyn kasvusta tosin pystyn kertomaan, kun laitteen jossain vaiheessa testattavaksi saan.A35:ssa on käytössä Exynos 1380.Galaxy A55 painaa hieman enemmän, sillä laitteen runko on nyt alumiinia. Galaxy A35:ssa runko on muovia.Samsung on tällä kertaa panostanut yhä enemmän tietoturvaratkaisuihin.





Samsung kertoo, että Samsung Knox Vault on laitteistopohjainen ja peukaloinnin kestävä tietoturvaratkaisu, joka tarjoaa kattavan suojan sekä laitteisto- että ohjelmistohyökkäyksiä vastaan.





Samsung Knox Vault rakentaa turvallisen, fyysisesti järjestelmän pääprosessorista ja muistista eristetyn suoritusympäristön sekä auttaa suojaamaan laitteen tärkeimmän datan, mukaan lukien lukitusnäytön tunnistetiedot, kuten PIN-koodit, salasanat ja salauskuviot. Samsung Knox Vault myös auttaa turvaamaan laitteen salausavaimet, joilla salataan käyttäjän laitteeseen tallennetut yksityiset tiedot. Vain näytön oikeat lukitustiedot hallitseva käyttäjä pääsee käsiksi tietoihinsa, vaikka laite katoaisi tai se varastettaisiin.



Laitteissa on myös Samsung Knox eli Samsungin tietoturva-alusta. Samsung Knox on suunniteltu turvaamaan kriittiset tiedot ja suojaamaan haavoittuvuuksia päästä päähän suojatulla laitteistolla, reaaliaikaisella uhkien havaitsemisella ja yhteistoiminnallisella suojauksella, joka toimii kokonaisvaltaisesti koko Samsung Galaxy -ekosysteemissä.



Galaxy A55 5G ja Galaxy A35 5G tulevat Suomessa myyntiin 18.3.2024, ja ne ovat saatavilla väreissä

Awesome Iceblue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ja Awesome Navy.



Suositellut vähittäismyyntihinnat ovat: